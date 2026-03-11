　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

埔里育樹季系列活動起跑　國中小校園變花園、3/12贈千株苗木

▲「2026埔里育樹季」系列活動於大成國小起跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲「2026埔里育樹季」系列活動於大成國小起跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序入春，埔里地區2月下旬至3月初迎來第一波春雨、氣溫逐漸回升，最適合植樹造林，埔里鎮公所於3至5月規劃一系列「埔里育樹季」植樹計畫，將分批提供全鎮國中小學多種蝴蝶食草及蜜源植物、美化校園並營造蝴蝶棲地，12日植樹節當天也免費贈送1000株樹苗。

系列活動10日於大成國小正式登場，鎮長廖志城與國立暨大附中學生志工、農業青年大使及大成國小師生通力合作，植換超霸海棠盆栽，除為校園添新妝，後續還將用於愛蘭橋頭的迎賓花牆，展現埔里花卉產業特色。

▲「2026埔里育樹季」系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

▲「2026埔里育樹季」系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，今年仍由台一種苗場贊助繁星花、醉蝶花、長穗木、柳葉馬鞭草、高士佛澤蘭等多種蝴蝶食草與蜜源植物，贈予各國中、小學栽種，將植樹節精神、食農教育和生態教育理念融入實作體驗之中，營造校園環境；執行高中優質化計畫及暨南國際大學教育學院USR計畫的暨大附中學生志工，今年也成為活動生力軍，以實際行動展現「農業棒棒接棒」的精神。

▲「2026埔里育樹季」系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所提醒，12日與台一種苗場、南投縣政府聯合於上午10時在該所大門口發放約1000株苗木，種類有小花紫薇、藍花楹、茶花、朱槿、含笑、雪茄花、五彩茉莉、日本女貞，以及台一種苗場贊助的三色堇、妞妞牽牛-星空及勳章菊，每人以領取2株為原則，贈完為止；鎮長廖志城呼籲，鄉親們不需要專業的技術或花費大量金錢，只要多種樹，就能為環境盡一份心力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線
伊朗新防長傳遭擊斃！　空襲影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全球首款廢棄碳板重生仿石建材　上緯、坂茂綠能聯手發表

埔里育樹季系列活動起跑　國中小校園變花園、3/12贈千株苗木

基隆市優先改善學校通學步道　打造安全友善的上學環境

詐團狂發釣魚連結騙個資　東港警分局長廣播提醒民眾留意

8旬婦夜間騎機車外出辦事迷路　內埔警護送平安返家

台南閱讀DNA曝光！年借閱1180萬冊　《如果歷史是一群喵》最夯

83歲獨居婦生活陷困　東港警聯手慈善會送物資+慰問金

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

出國代購保健品恐踩法網　台南衛生局：未具藥商資格最高罰200萬

東港東隆里流浪狗群聚疑追逐路人　鎮民代表通報處理籲勿餵食

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

全球首款廢棄碳板重生仿石建材　上緯、坂茂綠能聯手發表

埔里育樹季系列活動起跑　國中小校園變花園、3/12贈千株苗木

基隆市優先改善學校通學步道　打造安全友善的上學環境

詐團狂發釣魚連結騙個資　東港警分局長廣播提醒民眾留意

8旬婦夜間騎機車外出辦事迷路　內埔警護送平安返家

台南閱讀DNA曝光！年借閱1180萬冊　《如果歷史是一群喵》最夯

83歲獨居婦生活陷困　東港警聯手慈善會送物資+慰問金

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

出國代購保健品恐踩法網　台南衛生局：未具藥商資格最高罰200萬

東港東隆里流浪狗群聚疑追逐路人　鎮民代表通報處理籲勿餵食

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

股票小白手滑！APP按買進「一張0050」超慌　前輩全笑了：沒差

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

「大隻雞慢啼」恐是誤判　醫示警：1.5～3歲是發展異常高峰

00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購　「小心買貴了」

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

醫師提醒新生兒先天性心臟病應及早發現即時治療

桃園市新增13里　10萬市民須換身分證

桃園慈母宮「先民文化祭」+舞蹈競賽　3/29登場

桃園兒美館「外掛學校」　多元藝術體驗等你來

聽了預立醫療決定　榮家住民：這是在談尊嚴

出國代購保健品恐踩法網未具藥商資格最高罰200萬

減班休息勞工有撐！勞動部薪資補貼＋訓練津貼雙措施

桃園第二專長協會義剪　用專業傳遞長照溫度

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

台南芒果前進日本高端市場黃偉哲東京食品展簽MOU拓展精品通路

更多熱門

相關新聞

埔里「玫開四度」參加英國柑橘果醬大賽　奪1金8銀16銅

埔里「玫開四度」參加英國柑橘果醬大賽　奪1金8銀16銅

有「果醬界奧斯卡」之稱的英國2026世界柑橘果醬大賽成績日前揭曉，南投縣埔里鎮「玫開四度」玫瑰園以古老柑橘品種香櫞為創作素材，再搭配南投柳丁與茶葉，製作出酸甜交織並帶有茶香等多層次口感果醬「香櫞茶敘」，勇奪金獎，連帶其他產品再獲8銀16銅，成績亮麗。

埔里綜合球場辦室內大型轉播號召鎮民為中華隊加油

埔里綜合球場辦室內大型轉播號召鎮民為中華隊加油

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

借書把綠意帶回家！新北市圖推「植想閱讀」借書送植栽

借書把綠意帶回家！新北市圖推「植想閱讀」借書送植栽

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

大埔城迎金馬慶元宵活動3日晚間登場

關鍵字：

植樹節埔里鎮育樹季

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面