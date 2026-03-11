埔里育樹季系列活動起跑　國中小校園變花園、3/12贈千株苗木

▲「2026埔里育樹季」系列活動於大成國小起跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序入春，埔里地區2月下旬至3月初迎來第一波春雨、氣溫逐漸回升，最適合植樹造林，埔里鎮公所於3至5月規劃一系列「埔里育樹季」植樹計畫，將分批提供全鎮國中小學多種蝴蝶食草及蜜源植物、美化校園並營造蝴蝶棲地，12日植樹節當天也免費贈送1000株樹苗。

系列活動10日於大成國小正式登場，鎮長廖志城與國立暨大附中學生志工、農業青年大使及大成國小師生通力合作，植換超霸海棠盆栽，除為校園添新妝，後續還將用於愛蘭橋頭的迎賓花牆，展現埔里花卉產業特色。

鎮公所指出，今年仍由台一種苗場贊助繁星花、醉蝶花、長穗木、柳葉馬鞭草、高士佛澤蘭等多種蝴蝶食草與蜜源植物，贈予各國中、小學栽種，將植樹節精神、食農教育和生態教育理念融入實作體驗之中，營造校園環境；執行高中優質化計畫及暨南國際大學教育學院USR計畫的暨大附中學生志工，今年也成為活動生力軍，以實際行動展現「農業棒棒接棒」的精神。

鎮公所提醒，12日與台一種苗場、南投縣政府聯合於上午10時在該所大門口發放約1000株苗木，種類有小花紫薇、藍花楹、茶花、朱槿、含笑、雪茄花、五彩茉莉、日本女貞，以及台一種苗場贊助的三色堇、妞妞牽牛-星空及勳章菊，每人以領取2株為原則，贈完為止；鎮長廖志城呼籲，鄉親們不需要專業的技術或花費大量金錢，只要多種樹，就能為環境盡一份心力。