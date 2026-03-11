　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美式足球運動員涉殺害女友　把ChatGPT當「犯罪軍師」試圖滅證

美式足球運動員被控殺害女友　把ChatGPT當「犯罪軍師」試圖滅證。（合成圖／翻攝自Hamilton County Sheriff`s Office與X）

▲男子被控殺害女友。（合成圖／翻攝自Hamilton County Sheriff's Office與X）

記者李振慧／綜合報導

前NFL美式足球員達倫李(Darron Lee)被控殺害29歲女友佩圖奧(Gabriella Perpétuo)，檢方調查發現他在警方抵達命案現場時，曾向ChatGPT尋求如何掩蓋犯罪現場的建議。

女子家中倒地身亡　前運動員被控犯案

警方2月5日接獲報案，在達倫李位於田納西州奧爾特瓦(Ooltewah)家中，發現29歲女友佩圖奧昏迷在地上，急救後仍被宣告死亡，事後在死者身上發現疑似刀傷等多種嚴重傷勢。

30歲的達倫李被控犯下一級謀殺罪，近來在本案的預審聽證會中，檢方提交了更多認為能證明他與謀殺犯有關的證據。

涉嫌殺害女友　男嫌利用AI脫罪

檢察官表示，發現達倫李曾使用ChatGPT作為法律顧問和辯護律師，甚至尋求如何掩蓋犯罪現場等建議。達倫李在與AI的對話中提到，女友「雙眼腫脹、沒有反應」該怎麼處理，後來詢問跌倒是否可能會造成類似刀刺傷的傷勢。

警方表示，他們在屋內發現暴力打鬥痕跡、大量血跡和碎玻璃，「我們知道那棟房子裡發生了事件，但無法確認到底發生了什麼事」。達倫李稱，碎玻璃是因為他們開暖氣時，女友忘記關窗，玻璃就突然爆炸。

驗屍結果發現死者身上多處有血腫、擦傷、骨折和撕裂傷，死因為鈍器外傷，傷勢與跌倒不符。檢察官懷疑，死者在遇害前可能已經遭受了長達數天的暴力，達倫李目前被羈押在監獄中，不得保釋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...
驚悚照片！連鎖便當店餐盒挖出「分屍滷蟑螂」
許雅鈞被爆私約大S女粉！　S媽怒發聲
切乳前最後一辣！　許維恩大解放「狂拍比基尼照」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

迪士尼樂園「不明氣體飄出」　7人呼吸困難頭暈送醫緊急疏散遊客

男睡醒皮膚突然變藍「慘變阿凡達」　急診醫護嚇壞棉片一擦笑噴

18歲女遊客飯店遭「8男接力性侵半小時」　還拍片傳Snapchat炫耀

女乘客拒戴耳機「手機開擴音播放影片」　飆罵空姐被趕全機鼓掌

「追惡作劇學生」高中師意外被輾斃　家屬卻求撤告：別毀孩子一生

6周大阿金「天生自帶包手胎記」　罕見突變網驚豔：長大不得了

聰明汪散步「無視停止路牌」加速暴衝　主人曝真相：超級心機

曾擠下周子瑜！24歲「全球最美女孩」訂婚曬145萬巨鑽

伊朗淪軍事政權？新領袖神隱　川普嗆「不滿意」：別想安穩度日

送貨員性侵！24歲女被逼拍片「還要微笑入鏡」　她出1招誘捕淫狼

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

WBC英雄淚竟撞臉王世堅？　陳冠宇自嘲「Windows 95」　宣布告別守護20年中華隊

曾擠下周子瑜！24歲「全球最美女孩」訂婚曬145萬巨鑽

伊朗淪軍事政權？新領袖神隱　川普嗆「不滿意」：別想安穩度日

送貨員性侵！24歲女被逼拍片「還要微笑入鏡」　她出1招誘捕淫狼

疑似來自台灣！南韓濟州島又撿到「茶包K他命」　已是第18次

美式足球運動員涉殺害女友　把ChatGPT當「犯罪軍師」試圖滅證

美議員提法案挺台能源安全　LNG、核能雙管齊下防堵中共挾持

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

男睡醒皮膚突然變藍「慘變阿凡達」　急診醫護嚇壞棉片一擦笑噴

空襲最猛一天！美以聯手狂轟伊朗　德黑蘭居民喊「有如地獄」

伊朗新防長傳遭擊斃！美伊「聯手空襲」影像曝光　炸沉隱形巡邏艦

賈吉淪戰犯？關鍵打席吞再見三振　美國隊長被酸：沒大谷強

花蓮大陳二村老舊籃球場改建匹克球場　月底完工

峮峮站上東京巨蛋超感動　曝應援團「第一天就沒聲音」仍拚吼到底

台北車站輸了！全台最賺錢車站是「它」年收30億　很多人專程去逛街

台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

《PUBG》百名玩家排隊送頭　助癌末患者完成「人生最精彩一局」

應援中華隊太賣力「賴慧如身體出事了」！ 一回台：要找醫生報到

曾擠下周子瑜！24歲「全球最美女孩」訂婚曬145萬巨鑽

網路瘋傳「椰棗可降血糖」　醫：碳水化合物含量超過7成

百貨首戰開打！中友34週慶狂灑點數　大遠百VIP預購祭萬元美妝

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

國際熱門新聞

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

4歲孫玩耍潑顏料！親嬤一怒竟「整桶熱水澆他頭上」

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

川普又要伊朗「無條件投降」！美股震盪收跌　台積電ADR跌近2美元

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

費仔老婆「曬台灣國旗」：為Team Taiwan驕傲

伊朗新防長傳遭擊斃　美伊聯手空襲影像曝

美國將對伊朗發動「最猛攻擊」

向華強嘆兒子：專交豬朋狗友　2000億遺產交媳婦管理

伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」

五角大廈：美軍累計140人受傷　7人陣亡

伊朗布雷荷姆茲海峽！　川普怒嗆：不清除將面臨前所未有軍事後果

大谷翔平回顧311大地震：隊友失去家人不知如何安慰

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

更多熱門

相關新聞

美議員提法案挺台能源安全　防止遭挾持

美議員提法案挺台能源安全　防止遭挾持

在中東緊張情勢升溫、伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽，美國共和黨眾議員哈里根（Pat Harrigan）提出法案，支持美國液化天然氣（LNG）輸往台灣。

迪士尼樂園飄不明氣體　7人送醫緊急疏散遊客

迪士尼樂園飄不明氣體　7人送醫緊急疏散遊客

川普訪中「只想談生意」　中國重視台灣議題

川普訪中「只想談生意」　中國重視台灣議題

伊朗布雷荷姆茲海峽！　川普怒嗆：不清除將面臨前所未有軍事後果

伊朗布雷荷姆茲海峽！　川普怒嗆：不清除將面臨前所未有軍事後果

五角大廈：美軍累計140人受傷　7人陣亡

五角大廈：美軍累計140人受傷　7人陣亡

關鍵字：

田納西州NFL運動員ChatGPT命案Darron LeeGabriella Perpétuo北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面