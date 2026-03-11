美式足球運動員涉殺害女友　把ChatGPT當「犯罪軍師」試圖滅證





▲男子被控殺害女友。（合成圖／翻攝自Hamilton County Sheriff's Office與X）

記者李振慧／綜合報導

前NFL美式足球員達倫李(Darron Lee)被控殺害29歲女友佩圖奧(Gabriella Perpétuo)，檢方調查發現他在警方抵達命案現場時，曾向ChatGPT尋求如何掩蓋犯罪現場的建議。

女子家中倒地身亡 前運動員被控犯案

警方2月5日接獲報案，在達倫李位於田納西州奧爾特瓦(Ooltewah)家中，發現29歲女友佩圖奧昏迷在地上，急救後仍被宣告死亡，事後在死者身上發現疑似刀傷等多種嚴重傷勢。

30歲的達倫李被控犯下一級謀殺罪，近來在本案的預審聽證會中，檢方提交了更多認為能證明他與謀殺犯有關的證據。

涉嫌殺害女友 男嫌利用AI脫罪

檢察官表示，發現達倫李曾使用ChatGPT作為法律顧問和辯護律師，甚至尋求如何掩蓋犯罪現場等建議。達倫李在與AI的對話中提到，女友「雙眼腫脹、沒有反應」該怎麼處理，後來詢問跌倒是否可能會造成類似刀刺傷的傷勢。

警方表示，他們在屋內發現暴力打鬥痕跡、大量血跡和碎玻璃，「我們知道那棟房子裡發生了事件，但無法確認到底發生了什麼事」。達倫李稱，碎玻璃是因為他們開暖氣時，女友忘記關窗，玻璃就突然爆炸。

驗屍結果發現死者身上多處有血腫、擦傷、骨折和撕裂傷，死因為鈍器外傷，傷勢與跌倒不符。檢察官懷疑，死者在遇害前可能已經遭受了長達數天的暴力，達倫李目前被羈押在監獄中，不得保釋。