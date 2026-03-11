　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

▲▼金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

▲金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（10）日再度以視訊方式視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，並在戰情指揮中心坐鎮指導試射戰略巡弋飛彈，現場陪同的還有女兒金主愛。南韓軍事專家分析，此次飛彈射程約2500公里，可涵蓋駐日美軍基地，研判北韓此舉是對近期美韓聯合軍演「自由之盾」的不滿。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩透過指揮中心螢幕觀察巡弋飛彈發射過程，並以電話聽取現場情況。官媒公開的照片顯示，坐在身旁的金主愛穿著黑色皮衣外套、全程緊盯螢幕，至於身後則是朝鮮勞動黨政治局常務委員李日煥、金才龍。此次試射與4日首次現場觀察不同，當時金主愛並未隨行。

報導指出，戰略巡弋飛彈發射後沿著西海（黃海）飛行2小時48分鐘，之後擊中目標島嶼，並且「多枚飛彈連續發射」的畫面也被官媒公開。

▲▼金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

▲▼金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

▲▼金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

根據南韓《韓聯社》，南韓北韓大學校客座教授梁茂進分析，北韓所發射的戰略巡弋飛彈射程約達2000至2500公里，其目的推測並非針對南韓使用，而是更偏向於攻擊美軍駐海外基地，且此次的發射時間更適逢美韓聯合軍演「自由之盾」，被視為是對美韓聯合軍演的抗議。

據悉，目前美國與南韓軍方已從9日起展開防禦性聯合演習。

金正恩對試射結果表示滿意，並強調「國家核武能力已進入多元運用階段」，同時指出戰略戰術打擊手段已達實用化、實戰化，「檢驗過的能力為國防軍事行動提供主導權」。

▼北韓新型驅逐艦「崔賢號」10日從艦上試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

▲▼北韓新型驅逐艦「崔賢號」10日從艦上試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

此外，金正恩也對艦艇武器配置詳細提出指導，首次提及8000噸級驅逐艦的建造規劃。他表示，「3000噸以下高速艦裝配自動火砲，但5000噸與8000噸驅逐艦則應加裝超音速武器，以提升艦隊作戰與戰略打擊能力」。

他還指示完成反空、反潛、反水雷武器系統運用能力評估，並在朝鮮勞動黨創建紀念日前建造新型驅逐艦及強化海軍基地基礎設施，在下一個五年計劃期間，每年至少要打造與崔賢號同等級或以上的水上艦艇。

南韓聯合參謀本部表示，已持續關注並掌握北韓動態，正在分析細節。

►金正恩嚇壞！北韓官媒亮相「連射巡弋飛彈」　親登新型驅逐艦

03/09 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

WBC英雄淚竟撞臉王世堅？　陳冠宇自嘲「Windows 95」　宣布告別守護20年中華隊

疑來自台灣！濟州島又撿到「茶包K他命」　

疑來自台灣！濟州島又撿到「茶包K他命」　

南韓濟州島海邊再度驚現毒品包裹！濟州海洋警察廳11日證實，10日下午約1時36分，有民眾在西歸浦市城山邑溫坪里海邊發現疑似用茶葉包裝偽裝的毒品，經初步檢驗後確認為管制藥品K他命，而這已是2025年至今第18起類似案件。警方則懷疑，這與2024年7月發生在台灣海域的大規模毒品流失事件有關。

費仔老婆「曬台灣國旗」：為Team Taiwan驕傲

費仔老婆「曬台灣國旗」：為Team Taiwan驕傲

北韓力挺「哈米尼56歲兒」接任伊朗領袖

北韓力挺「哈米尼56歲兒」接任伊朗領袖

北海道滑雪遇雪崩　外籍男受困1500m送醫

北海道滑雪遇雪崩　外籍男受困1500m送醫

川普伊朗戰爭　金正恩堅持「永不棄核武」

川普伊朗戰爭　金正恩堅持「永不棄核武」

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮間諜愛國者飛彈薩德系統

讀者迴響

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

