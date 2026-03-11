金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

▲金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（10）日再度以視訊方式視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，並在戰情指揮中心坐鎮指導試射戰略巡弋飛彈，現場陪同的還有女兒金主愛。南韓軍事專家分析，此次飛彈射程約2500公里，可涵蓋駐日美軍基地，研判北韓此舉是對近期美韓聯合軍演「自由之盾」的不滿。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩透過指揮中心螢幕觀察巡弋飛彈發射過程，並以電話聽取現場情況。官媒公開的照片顯示，坐在身旁的金主愛穿著黑色皮衣外套、全程緊盯螢幕，至於身後則是朝鮮勞動黨政治局常務委員李日煥、金才龍。此次試射與4日首次現場觀察不同，當時金主愛並未隨行。

報導指出，戰略巡弋飛彈發射後沿著西海（黃海）飛行2小時48分鐘，之後擊中目標島嶼，並且「多枚飛彈連續發射」的畫面也被官媒公開。

▲▼金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

根據南韓《韓聯社》，南韓北韓大學校客座教授梁茂進分析，北韓所發射的戰略巡弋飛彈射程約達2000至2500公里，其目的推測並非針對南韓使用，而是更偏向於攻擊美軍駐海外基地，且此次的發射時間更適逢美韓聯合軍演「自由之盾」，被視為是對美韓聯合軍演的抗議。

據悉，目前美國與南韓軍方已從9日起展開防禦性聯合演習。

金正恩對試射結果表示滿意，並強調「國家核武能力已進入多元運用階段」，同時指出戰略戰術打擊手段已達實用化、實戰化，「檢驗過的能力為國防軍事行動提供主導權」。

▼北韓新型驅逐艦「崔賢號」10日從艦上試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

此外，金正恩也對艦艇武器配置詳細提出指導，首次提及8000噸級驅逐艦的建造規劃。他表示，「3000噸以下高速艦裝配自動火砲，但5000噸與8000噸驅逐艦則應加裝超音速武器，以提升艦隊作戰與戰略打擊能力」。

他還指示完成反空、反潛、反水雷武器系統運用能力評估，並在朝鮮勞動黨創建紀念日前建造新型驅逐艦及強化海軍基地基礎設施，在下一個五年計劃期間，每年至少要打造與崔賢號同等級或以上的水上艦艇。

南韓聯合參謀本部表示，已持續關注並掌握北韓動態，正在分析細節。

