淡江大橋「風切魔音狂鳴」有解　公路局明啟動風洞試驗

淡江大橋八里端近期傳出在東北風吹襲下，就會發出持續且尖銳的刺耳聲響，嚴重影響睡眠，時間長達半年，初判是橋梁結構及東北季風產生低頻風切有關。公路局今（11日）表示，目前規劃採U型制振消音膠條作為改善對策，明天將進行風洞試驗，確認可行後將盡速進行改善施工，預計4月下旬前完成。

近日有網友在Threads發文求助，直指淡江大橋八里端在東北風吹襲下，會產生極其尖銳的聲音。根據網友3月8日凌晨0時05分拍攝影片，淡江大橋在東北季風影響期間，持續發出宛如氣笛般的鳴聲。

針對淡江大橋遇東北季風產生低頻風切聲嚴重干擾民眾生活及睡眠，公路局今表示，設計單位委託淡江大學風工程研究中心進行風洞試驗，目前已備妥風洞試驗使用的扶手欄杆及U型制振消音膠條，預計於3月12日開始進行風洞試驗，確認風切聲產生原因並確認改善對策成效後，將儘速進行風切聲改善施工，全力趲趕於4月下旬前完成，減少居民日常生活影響。

公路局說明，公路局新工北分局於今年1月27日即請設計單位至現場勘查瞭解原因，初步判斷風切聲為人行道扶手受東北季風影響所致，已請設計單位儘速分析音源發生機制及研擬改善對策。設計單位現場勘查後，新工北分局再於2月25日邀集設計及施工團隊進行研討。

▲淡江大橋遇上東北季風產生尖銳風切聲。（資料照／記者李姿慧攝）

公路局指出，設計公司參考美國舊金山大橋案例及淡江大橋所處風向及風速進行評估，提出以U型制振消音膠條作為改善對策，目前已進入風洞試驗階段，來確認改善方法之成效。