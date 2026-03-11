83歲獨居婦生活陷困　東港警聯手慈善會送物資+慰問金

▲東港警方幫助獨居林婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局員警日前在勤區訪查時，發現轄內一名高齡獨居老嫗生活困苦，且有輕微失智情形，隨即主動聯繫地方慈懷慈善會前往關懷慰問，並致贈白米、麵條及生活物資與慰問金，協助暫解燃眉之急，讓她很感動。

東港警分局興龍派出所副所長吳宏仁、警員賴儒慧日前於執行勤區查察與入戶反詐騙宣導時，得知轄內有民眾生活困頓，經實地訪視後，發現83歲林姓老嫗為獨居老人，生活經濟拮据，且有輕微失智情形，日常生活相當辛苦。

員警了解情況後，立即主動聯繫地方慈善團體「慈懷慈善會」，由總幹事劉建成率員前往關心慰問，並捐贈白米、麵條、醬油、罐頭等生活物資，同時致贈慰問紅包新臺幣3800元，希望能為長者減輕部分生活壓力。

她收到物資與慰問金後相當感動，對警方及慈善團體的關懷表達感謝之意，也讓鄰里民眾對警方主動發現弱勢並協助轉介資源的作為深表讚許。

東港警分局表示，警察工作除了維護治安與交通外，平時透過勤區訪視與反詐騙宣導深入社區，也能及時發現需要協助的弱勢族群與家庭，適時結合民間公益力量提供關懷與協助，展現警察溫暖助人的一面，讓社會多一份關懷與溫度。