生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

議員包養火辣網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友盜領300萬要報復

▲▼ 。（圖／梁為超提供、翻攝IG sindy_po）

▲大逆轉，是因許女前男友心生怨恨，捏造包養故事。（圖／梁為超提供、翻攝IG sindy_po）

網搜小組／劉維榛報導

國民黨籍桃園市議員梁為超遭週刊爆料，在青埔承租豪宅、包養身材火辣的寫真網紅許玲玲。同黨桃園市議員詹江村曝內幕，許玲玲前男友長期向許小姐索取金錢，甚至涉嫌盜領300萬元，如今因被提告心生不滿，才向週刊捏造爆料內容，試圖抹黑兩人關係，引發外界熱議。

詹江村在臉書砲轟，「渣男請出來面對，周刊你們被騙了嗎？到底是假富少還是真渣男？」他接著曝驚人內幕，爆料的主使者就是許女的前男友，「這個沒錢的假富少，多年前就是家暴前科累累，渣男當年的前妻，也是知名網紅，這件事還上過媒體，後來跟前妻離婚」，根據詹江村提供的爆料照片，假富少前妻疑似是網紅愛吉賽兒。

詹江村說，兩人交往期間，許女前後匯款200至300萬，供這個假富少生活費用，男方實際上工作僅是小編助理，加上擁有女方的銀行帳號密碼，「這個帳號又是約定帳戶，所以這個假富少渣男，在2月11日早上10：36，偷偷的盜領許小姐300萬，許小姐已經報案委由律師提告。」

詹江村澄清，假富少因為盜領許小姐300萬現金，被律師告心生怨恨，揚言要毀掉許小姐人生的未來，於是「捏造包養故事向週刊爆料」，事實上，許小姐跟梁為超是正常交往，並沒有每個月給20萬包養費用。

對此，詹江村痛批，這位假富少前後拿走許小姐500至600萬現金，還對許小姐言語恐嚇家暴，家暴保護令申請中，同時詹江村強調，他手上或有匯款資料，以及報案單、提告等證據。

03/09 全台詐欺最新數據

議員包養火辣網紅！　詹江村爆「內幕大逆轉」
詹江村寫真內幕爆料渣男前妻網紅愛吉賽兒梁為超許玲玲

