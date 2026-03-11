詐團狂發釣魚連結騙個資　東港警分局長廣播提醒民眾留意

▲東港警分局長高志正警廣宣導打詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升民眾防詐意識，屏東縣東港警分局長高志正10日透過警察廣播電臺高雄分臺空中連線進行反詐騙宣導，提醒近期常見的「假中獎通知」與「演唱會門票詐騙」手法，並教導聽眾辨識釣魚連結與保護個資的重要觀念，呼籲民眾遇到涉及金錢或個人資料訊息時務必提高警覺，多查證、不點擊不明連結，以避免落入詐騙陷阱。



東港警分局長高志正於10日，與警察廣播電臺高雄分臺聯手空中連線詐騙宣導，跟聽眾朋友分享近期兩種常見詐騙型態，並傳授防詐小撇步，希望透過這次的提醒，讓大家多一分警覺、少一分受害。

假中獎通知詐騙通常有以下特徵：

1.冒用名義：信件主旨常寫「電子發票中獎通知」或「載具歸戶異常通知」，看起來好像是政府或知名電商公司寄來的。

2.製造緊張感：像是騙說中獎一千元，但因為帳戶資料異常，需要趕快驗證身分，不然會喪失領獎資格，讓人急著處理而提供相關資料。

3. 釣魚連結：信件裡會附上一個看起來很像官方的網址，但都不是.gov.tw結尾，常常是一些奇怪的字母或數字組合。

4.要求敏感個資：假網站會要求輸入身分證字號、銀行帳號、信用卡卡號，甚至提供手機一次性驗證碼。最後，當民眾把資料輸入之後，詐騙集團就會迅速進行信用卡盜刷。特別提醒大家，真正的中獎通知，不會要求提供信用卡資訊來領獎。

現在很多熱門演唱會一開賣就秒殺，粉絲搶不到票，心裡一急，就很容易相信網路上有人說「私訊有票」、「朋友保留票」、「內部管道可以買」，結果錢轉過去，人就消失了。記住購買門票要透過官方正式售票管道，網路交易要使用合法、知名的平台，對於來路不明連結不要點。如果交易發生問題，一定要找官方客服處理，不要私下轉帳處理糾紛，最重要的是個人資料安全一定要保護好，提款卡、密碼、驗證碼，不可隨意透露。

東港警分局長表示，收到任何郵件時，都要先確認內容真假及寄件者資訊，尤其只要涉及金錢或個人資料，更要提高警覺。很多詐騙真正的關鍵，就是在你點擊了那個連結之後，開始被騙取個資或金錢，請謹記「不點擊不明連結」、「不透露個人資料」，有任何疑問請立即發打165反詐騙諮詢專線或110報案，也可以至當地派出所諮詢。民眾亦可透過瀏覽內政部警政署「打詐儀表板」網站https://165dashboard.tw/，掌握最新的詐騙情況，了解各種防詐資訊。