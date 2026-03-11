　
地方 地方焦點

出國代購保健品恐踩法網　台南衛生局：未具藥商資格最高罰200萬

▲台南市衛生局提醒，國外購買的保健產品在台灣可能被列為藥品，民眾網路販售恐觸法。（記者林東良翻攝）

▲台南市衛生局提醒，國外購買的保健產品在台灣可能被列為藥品，民眾網路販售恐觸法。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

隨著出國旅遊熱潮升溫與跨境電商盛行，不少民眾會在國外購買維生素或保健產品帶回台灣，甚至透過網路轉售補貼旅費，台南市衛生局提醒，許多在國外販售的保健產品，在台灣可能被歸類為「藥品」，若民眾未具備藥商資格卻在網路販售，恐已違反藥事法規定，最高可處新台幣200萬元罰鍰，情節嚴重者甚至可能涉及刑事責任，呼籲民眾切勿以身試法。

衛生局指出，近期查獲多起民眾因不了解法規而誤觸法網的案例。例如一名陳姓女子看準代購商機，將出國旅遊帶回的「褪黑激素」、「硫酸鹽葡萄糖胺（Glucosamine sulfate）」以及「高劑量維生素C」等產品在網路上販售；另有黃姓男子因自用不完，將國外購買的「鼻舒膏」、「高劑量纈草」及「遠紅外線磁療鎮痛貼（萬痛筋骨貼）」上網轉售。兩人皆未察覺，這些產品在台灣均被列為藥品管理範疇，相關行為已涉及違法販售藥品。

衛生局說明，依衛生福利部規定，含有「褪黑激素」、「硫酸鹽葡萄糖胺」等成分的產品，以及符合「含維生素或礦物質之口服藥品基準表」所規範的高劑量維生素或礦物質，皆屬於藥品管理範圍。一般民眾若未取得藥商資格即販售藥品，已違反《藥事法》第27條規定，可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒，若販售的是未經核准輸入的國外藥品，還可能涉及輸入或販售禁藥，相關行為恐觸及刑事責任，後果更加嚴重。

台南市衛生局長李翠鳳表示，為守護自身與家人健康，民眾如有身體不適，應透過合法醫療管道就醫，或諮詢專業醫師與藥師，不要透過網路購買來源或標示不明的國外藥品，以免發生不良反應時求助無門。
衛生局同時呼籲網路賣家，在上架商品前應先釐清產品性質與相關法規，確定是否涉及藥品管理，並遵守《藥事法》規定，避免因一時疏忽而誤觸法網，得不償失。

