解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

記者魏有德／綜合報導
大陸十四屆全國人大四次會議期間，解放軍和武警部隊代表團發言人張曉剛對2026年國防支出安排做出進一步解釋，他指出，2026年大陸國防支出安排為1.94兆元人民幣，較上年執行數增長6.9%，相關經費將主要用於推動軍隊現代化建設、優化聯合作戰體系及發展先進武器裝備等多個領域。
《央視新聞》報導，十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛接受媒體採訪。2026年中央和地方財政預算草案報告明確了國防支出預算總額，張曉剛介紹今年國防支出安排。
張曉剛表示，中國政府長期採取國防建設與經濟建設協調發展的方針，在推動經濟社會發展的同時，維持國防支出合理穩定增長，以提升國防實力與經濟實力，國防預算每年均依照《國防法》與《預算法》納入政府預算草案，經全國人大審議批准後依法管理與使用，並對外公佈總額。
根據2026年中央和地方財政預算草案報告，大陸今年一般公共預算安排國防支出為1.94兆元人民幣，其中，中央本級支出為1.91兆元人民幣，較上年執行數增長約7%。
張曉剛表示，新增國防支出將主要用於四個方面，包括推進機械化、資訊化與智能化融合發展，提升捍衛國家主權、安全與發展利益的能力；優化聯合作戰體系並推動新型作戰力量發展；加強先進武器裝備研發與國防科技創新；以及完善軍事訓練與人才培養體系。
張曉剛強調，軍方未來將持續推動軍事預算管理改革，加強軍費使用的全流程管理與績效評估，確保資金運用效率。
