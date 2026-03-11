解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

大陸十四屆全國人大四次會議期間，解放軍和武警部隊代表團7日舉行全體會議。會上發言的解放軍人大代表中，海軍遼寧艦某中隊教導員朱悅萌受到外界關注。她曾在2023年「代表通道」上「首秀」而被外界知曉。這名「90後」女軍官本屆上會時，頭銜已晉升為海軍中校，也是遼寧艦唯一的女性基層主官。