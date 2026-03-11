　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲解放軍士兵。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大四次會議期間，解放軍和武警部隊代表團發言人張曉剛對2026年國防支出安排做出進一步解釋，他指出，2026年大陸國防支出安排為1.94兆元人民幣，較上年執行數增長6.9%，相關經費將主要用於推動軍隊現代化建設、優化聯合作戰體系及發展先進武器裝備等多個領域。

▲▼大陸國防部發言人張曉剛。20251225（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

《央視新聞》報導，十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛接受媒體採訪。2026年中央和地方財政預算草案報告明確了國防支出預算總額，張曉剛介紹今年國防支出安排。

張曉剛表示，中國政府長期採取國防建設與經濟建設協調發展的方針，在推動經濟社會發展的同時，維持國防支出合理穩定增長，以提升國防實力與經濟實力，國防預算每年均依照《國防法》與《預算法》納入政府預算草案，經全國人大審議批准後依法管理與使用，並對外公佈總額。

根據2026年中央和地方財政預算草案報告，大陸今年一般公共預算安排國防支出為1.94兆元人民幣，其中，中央本級支出為1.91兆元人民幣，較上年執行數增長約7%。

張曉剛表示，新增國防支出將主要用於四個方面，包括推進機械化、資訊化與智能化融合發展，提升捍衛國家主權、安全與發展利益的能力；優化聯合作戰體系並推動新型作戰力量發展；加強先進武器裝備研發與國防科技創新；以及完善軍事訓練與人才培養體系。

張曉剛強調，軍方未來將持續推動軍事預算管理改革，加強軍費使用的全流程管理與績效評估，確保資金運用效率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
議員包養火辣網紅！　詹江村爆「內幕大逆轉」
快訊／記憶體滿血復活！　7檔亮燈
快訊／NBA單場狂轟83分！　超越Kobe神紀錄
快訊／李四川辭職戰新北　北市府升「他」任副市長
遭三度下老鼠藥毒害！Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身
辛柏毅假帳號「在太平洋上打卡」　妻無奈發聲
「奇蹟啦啦隊美少女」登日媒！　東京街頭照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

陸代表傅聰籲巴阿停火對話　促塔利班取消婦女禁令、肅清恐怖勢力

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池　李雲飛：已考慮過並有效解決

OpenClaw暗藏多項漏洞！中國發布國家級「安全警告」

彭博社稱台灣將拓展海外夥伴　中方不滿：民進黨用心險惡注定失敗

2月52條「中日航線」全航班取消　2514次赴日航班停飛

洪耀南：中共調降GDP目標成趨勢　重視「安全」已重於「發展」

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」　于東來曾喊：基層獎金46萬起

沈有忠：中共經濟下行軍費卻增長　　預示將加大軍事脅迫

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　陸委會：認知作戰

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

陸代表傅聰籲巴阿停火對話　促塔利班取消婦女禁令、肅清恐怖勢力

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池　李雲飛：已考慮過並有效解決

OpenClaw暗藏多項漏洞！中國發布國家級「安全警告」

彭博社稱台灣將拓展海外夥伴　中方不滿：民進黨用心險惡注定失敗

2月52條「中日航線」全航班取消　2514次赴日航班停飛

洪耀南：中共調降GDP目標成趨勢　重視「安全」已重於「發展」

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」　于東來曾喊：基層獎金46萬起

沈有忠：中共經濟下行軍費卻增長　　預示將加大軍事脅迫

陸宣稱「助70台灣人離開中東」　陸委會：認知作戰

快訊／北市聯醫陽明院區外爆「200萬搶案」！嫌逃往礁溪　警逮人中

特斯拉遇賊！哨兵模式拍下「鬼祟偷摸」　下秒小偷拔腿狂奔

83歲獨居婦生活陷困　東港警聯手慈善會送物資+慰問金

「字看得見卻讀不懂」他嚇壞　送急診竟中風了！醫曝3大警訊

北投大地「住第2晚半價」含早餐　慕舍贈2400餐飲、Uber200元折抵

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

以色列6比2勝荷蘭！拿下D組第3　兩隊結束經典賽之旅

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

Joseph Joseph不鏽鋼新作登場　中性極簡線條升級廚房居家

【有一種餓是台南人怕你餓】古都馬拉松補給站太狂！　豬腳烤雞擺滿桌太邪惡

大陸熱門新聞

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

OpenClaw藏漏洞　中國發布國家級安全警告

52條「中日航線」整個2月全航班取消

又漲價！50g金手環「一夜貴了22萬元」

Ella展現「抽真空」　陸醫師喊：普通人別學

彭博社稱台將拓展海外投資　中方：民進黨用心險惡

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池 李雲飛：已考慮過並有效解決

陸宣稱助70台人離中東　落地秒辦台胞證

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

華春瑩意外「帶貨」！化橘紅潤喉糖爆紅 被稱為「南方人蔘」

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

洪耀南：中共重視「安全」已重於「發展」

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

更多熱門

相關新聞

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

大陸十四屆全國人大四次會議期間，解放軍和武警部隊代表團7日舉行全體會議。會上發言的解放軍人大代表中，海軍遼寧艦某中隊教導員朱悅萌受到外界關注。她曾在2023年「代表通道」上「首秀」而被外界知曉。這名「90後」女軍官本屆上會時，頭銜已晉升為海軍中校，也是遼寧艦唯一的女性基層主官。

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

出包！國民黨3800億軍購版本「編3幽靈項目」　綠委籲回歸國防專業

出包！國民黨3800億軍購版本「編3幽靈項目」　綠委籲回歸國防專業

怎麼編的？國民黨版3800億軍購出包　有3項目國防部早編了

怎麼編的？國民黨版3800億軍購出包　有3項目國防部早編了

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」

關鍵字：

軍費國防預算解放軍軍事現代化武器裝備國防支出大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面