快訊／李四川辭職戰新北！北市府升「他」任副市長　人事異動曝

政治

快訊／李四川戰新北！北市府升秘書長李泰興任副市長　人事異動曝

▲▼台北市副市長李四川在台北市上班的最後一天，陪同市長蔣萬安造訪新北市，在侯友宜市長、劉和然副市長的介紹下參訪新北埔墘公托中心、莊敬公共托育中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲李四川已正式從北市府離職。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長選戰，北市府今（11日）上午發布人事任命，以「穩中求進」為原則，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長，原任人事處長的王崇斌接任副秘書長，原任士林區長的林士斌升任副秘書長，士林區長一職則由原任青年局副局長的董晉曄接任。

北市政府表示，原任副市長的李四川有生涯規劃的新篇章，蔣萬安市長表達深切謝意與祝福，期盼李四川未來持續發光發熱、從不同角度增進市民福祉。李副市長任內協助大巨蛋完工啟用、推動大都更時代、捷運六線齊發2.0、公館圓環拆除，再到近期克服萬難，引進輝達（NVIDIA）首座海外總部入駐臺北，重大工程與施政背後都有李副市長的專業付出。

北市政府指出，今年是蔣萬安市長任期第四年，市府團隊以穩定為核心，全力落實任內開展的新政成果。市府也拔擢具國際視野的青壯世代文官內升，為市府團隊激發活力與創意；府級團隊中，張溫德副市長、王玉芬秘書長與林士斌副秘書長都是都市規劃及工程專業，建設台北的腳步不停歇。

▲臺北市政府人事發布：李泰興接任副市長，青壯世代文官內升展新局。（圖／北市府提供）

▲台北市政府人事發布，李泰興接任副市長，青壯世代文官內升展新局。（圖／北市府提供）

李泰興副市長是國立臺灣海洋大學航運管理學系碩士，現任臺北市政府秘書長，歷任新北市政府財政局局長、交通部主任秘書、臺灣港務股份有限公司總經理、交通部臺中港務局局長、交通部會計長、行政院主計總處副局長，兼具中央與地方、臺北與新北的治理經驗。他在秘書長任內跨局處協調資源調度，確保捷運六線齊發2.0等大規模公共建設加速推進，同時嚴守財政紀律，三年累計為市庫減少4億元的債息支出，近三年累計減債達274億元，位居全國地方政府之冠。他將以財政主計專業，推進市府資源活化與整合、強化臺北的經濟韌性。

王玉芬秘書長是美國賓夕法尼亞大學建築系碩士，現任臺北市政府副秘書長，歷任臺北市政府都市發展局局長、國家住宅及都市更新中心董事、臺北市政府都市發展局副局長、新北市政府都市更新處處長、新北市政府文化局副局長等職，行政閱歷橫跨中央與雙北；在副秘書長及都發局長任內，她是「大都更時代」的重要推手，近三年都更重建報核案件數為過去八年的2.3倍，更占六都案件總和近6成、居全國之冠。她將以具國際視野的都市計畫專業，加速實現臺北安全韌性與低碳安居家園的願景。

王崇斌副秘書長是國立臺灣大學政治學系博士，現任臺北市政府人事處長，歷任教育部人事處處長、桃園市政府人事處副處長、行政院人事行政總處副處長、行政院環境保護署人事室主任等職，兼具中央、臺北與桃園經驗；在人事處長任內，他致力落實市長多管齊下的留才策略、研擬工程機關執行重大專案獎勵金機制，同時也持續推動市府彈性工時、居家辦公等職場友善措施。北市府用人唯才，首見從人事體系拔擢升任副秘書長，也期許他發揮公共行政的本職學能，跨局處協調整合，推動更多「以人為本」的臺北隊新政。

林士斌副秘書長是荷蘭阿姆斯特丹自由大學環境資源管理碩士以及逢甲大學土木水利工程研究所耐震設計碩士，現任臺北市士林區長，歷任臺北市南港區長、臺北市政府參議、臺北市政府工務局簡任技正、臺北市政府工務局水利工程處副總工程司、基隆市政府建設局技士等職，具備臺北與基隆經驗，也具備第一線民政溝通、國際專業，以及工程背景。林士斌在士林及南港區長任內，有效協調包含輝達入駐北士科、環狀線捷運等在兩區建設的在地溝通。他將發揮工程專業與民政協調能力，加速推動重大工程建設、實現臺北的「未來之都」願景。

接任士林區長的董晉曄，是交通大學交通運輸研究所碩士，現任青年局副局長，歷任臺北市政府參議、臺北市政府市長室秘書、臺北市政府研究發展考核委員會副研究員；他深度參與創設青年局歷程、並成為市府最年輕的副局長，進而推進成立青年事務諮詢委員會、青年海外實習、青年以戰代訓等政策；前於研考會期間，也負責里長座談、防災督考等業務，熟稔市政及民政體系運作。他將成為北市最年輕的區長，發揮青年支持、國際交流與在地溝通的經驗，為士林區注入更多創新活力。


李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

李四川撇清流氓弟稱「無法選擇手足」　綠：那你還介紹給韓國瑜？

國民黨預計於明天提名李四川競選新北市長，但李四川的流氓弟弟今又被踢爆侵佔國土、破壞水保地、盜採砂石等前科，李四川則回應「無法選擇手足」。對此，民進黨新聞部副主任黃子一則表示，李四川弟弟在地方幾乎無惡不作，2018年就被抓到竊佔國土、盜採砂石，還破壞水保地，李四川2019年還把弟弟介紹給當時競選總統的韓國瑜，且公司就蓋在李四川的地上，李一句「無法選擇手足」就能撇清嗎？

國民黨公布南投縣13鄉鎮市長參選人

國民黨公布南投縣13鄉鎮市長參選人

西門町變好逛了！一票有感：超舒服

西門町變好逛了！一票有感：超舒服

防堵拖吊流氓！北市府訂指引　須事前報價、違者最高罰10萬

防堵拖吊流氓！北市府訂指引　須事前報價、違者最高罰10萬

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

台北蔣萬安李四川2026李泰興

