社會 社會焦點 保障人權

伸3根手指！新北市前議員廖正良收賄30萬護航違建　改判5年6月

▲▼ 廖正良 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市前議員廖正良涉收賄30萬元，高等法院改判刑5年6月。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍新北市前議員廖正良，在2015年某廠商的違建鐵皮屋將被拆除時，趁著廠商前來請託，他伸出3根手指索取賄賂30萬元，護航廠商免拆屋，遭檢方查獲，提起公訴。一二審均將廖正良判處有期徒刑6年，案經撤銷發回，高等法院11日更一審改判廖正良有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，並沒收犯罪所得30萬元。可上訴。

廖正良於2014年底到2018年底，擔任新北市議會第2屆議員。而當時汐止地區山坡地的廖姓空調設備業者，因有一數百坪的鐵皮屋，經民眾檢舉後，被市府拆除大隊勘查後將之列為優先拆除的違建，並通知業者。

業者找上廖正良，先由廖正良服務處人員在拆除大隊通知書上蓋上「新北市議員廖正良敬託」字樣，回傳拆除大隊。但鐵皮屋又遭檢舉，拆除大隊遂通知業者自行拆除。業者就在2015年10月14日後2、3日間某日，前往廖正良服務處親自向廖正良當面請託。廖正良當時對著業者比出「3」之手勢(即「右手食指與大拇指做圓連結碰觸、其餘指頭向上伸直、手心朝己」)，要求30萬元賄賂。

廖正良隨後幾天，親自以電話、簡訊聯繫新北違建拆除大隊蘇姓副隊長，指示暫緩建築強制拆除作業。一個多月後，業者親自到服務處，交付裝有現金30萬元的茶葉袋給予廖正良。不僅如此，業者的鐵皮屋在隔年8月間又遭檢舉，廖正良又親自打電話給蘇姓副隊長，再次停止拆除執行。案經檢調單位偵辦後，檢方依照《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」提起公訴。

一二審均認定廖正良有罪，判處有期徒刑6年、褫奪公權3年。案經撤銷發回，高等法院更一審於11日宣判，高院改認定廖正良犯下《貪污治罪條例》「不違背職務收賄罪」，改判有期徒刑5年6月，褫奪公權3年，並沒收追繳抵償不法所得30萬元。

03/09 全台詐欺最新數據

ET快訊
議員包養火辣網紅！　詹江村爆「內幕大逆轉」
快訊／記憶體滿血復活！　7檔亮燈
快訊／NBA單場狂轟83分！　超越Kobe神紀錄
快訊／李四川辭職戰新北　北市府升「他」任副市長
遭三度下老鼠藥毒害！Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身
辛柏毅假帳號「在太平洋上打卡」　妻無奈發聲
「奇蹟啦啦隊美少女」登日媒！　東京街頭照曝光

相關新聞

《陽光女子合唱團》公益放映會南部場

《陽光女子合唱團》公益放映會南部場

電影《陽光女子合唱團》票房已經突破7億元，臺灣更生保護會與台灣大哥大董事長蔡明忠，共同舉辦《陽光女子合唱團》公益包場。在9日的南部場中，法務部常務次長馮成蒞臨觀影。他在映後表示，人都會碰到一些挫折或者犯錯的時候，但只要加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，就可以看到陽光。

板橋江子翠自行車道鋪面優化　即日起至4／7改道通行

板橋江子翠自行車道鋪面優化　即日起至4／7改道通行

羅智強送大聲公、支持者贈黑馬　何元楷領表拚新北議員初選

羅智強送大聲公、支持者贈黑馬　何元楷領表拚新北議員初選

淡江大橋「狂傳尖銳魔音」居民半年睡不好　影片曝光

淡江大橋「狂傳尖銳魔音」居民半年睡不好　影片曝光

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

扯鈴教練魯紀賢共諜案　二審判刑

