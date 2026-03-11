　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸代表傅聰籲巴阿停火對話　促塔利班取消婦女禁令、肅清恐怖勢力

▲▼ 傅聰。（圖／視覺中國）

▲中國駐聯合國代表傅聰就阿富汗問題發聲。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

中國駐聯合國代表傅聰9日在聯合國安理會阿富汗問題公開會上表示，對巴基斯坦和阿富汗衝突升級造成雙方重大人員傷亡深感擔憂與痛心，呼籲雙方保持冷靜克制、盡快停火，通過對話談判妥善解決分歧。傅聰表示，中方一直通過自身渠道斡旋調解巴阿衝突，願繼續為緩局降溫、兩國改善關係發揮建設性作用。

陸官媒《環球時報》報導，傅聰在會上指出，阿富汗正面臨人道、發展、反恐、人權等多重挑戰，改善民生是當務之急。他呼籲傳統捐助方，特別是對阿富汗負有歷史責任的國家，立即恢復並加大援助投入，將對阿富汗人民的關心落到實處。

在人權議題上，傅聰特別提及阿富汗女性處境。他指出，近年來阿國女童無法接受六年級以上的現代教育，婦女在就業、就醫與社會參與的基本權益日益受限。由於聯合國阿籍女性職員無法返崗，已直接影響國際社會的援助成效，塔利班應盡快取消相關禁令。

傅聰還表示，肅清恐怖主義是安全之基。中方強烈譴責並堅決反對一切形式的恐怖主義，呼籲阿方同地區國家加強反恐合作，堅決清除所有踞阿恐怖勢力，維護地區穩定安寧。

長期在阿富汗經營商人指出，塔利班執政四年半，國際社會普遍認為塔利班政府履行多哈協議承諾的力度遠遠不夠，尤其是在組建包容政府上，同時在稅收規範、外國投資保障等關鍵領域也未能拿出有效舉措。

《環時》當地報導追蹤，巴基斯坦也高度關注阿富汗反恐局勢。巴基斯坦新聞與廣播部10日指出，該國駐聯合國代表阿西姆·艾哈邁德在公開會上表示，來自阿富汗的跨境恐怖主義給巴方平民、軍隊及執法人員造成嚴重傷亡，巴方「打擊恐怖主義十分必要」，自塔利班2021年在阿富汗重新掌權以來，巴基斯坦恐襲事件激增，近年來，許多巴基斯坦人在武裝暴力中喪生。

艾哈邁德同時強調，伊斯蘭堡仍致力於阿富汗的和平穩定，但這需要阿富汗政府積極履行反恐、包容性治理、保護婦女兒童等承諾。

《環時》報導引述《今日巴基斯坦報》報導，國際危機組織稱，與巴阿兩國關係密切的友好國家正開展外交努力，調解緩和兩國局勢，第三方介入被視為推動雙方和平對話的積極舉措。

「阿富汗的問題需要阿富汗人民自己去解決，但前提是不能以恐怖主義來威脅巴基斯坦。」巴基斯坦獨立新聞社主編賈韋德·阿赫塔爾對《環球時報》表示，中方在公開會上的表態重要且合理，對話談判能以最小代價結束衝突、解決矛盾。

