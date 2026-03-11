陳其邁今率團訪美直搗科技核心！行程引關注　他喊：沒有要選舉

▲陳其邁將於台灣時間3月11日率市府訪團啟程赴美。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁將於今（11日）率市府訪團啟程赴美，率副市長羅達生等市府首長出訪，由於訪美行程恰巧與台中市長盧秀燕「撞期」，行程安排也引發外界高度關注。不過，陳其邁今被問及這趟訪美行是否安排與參眾議員或僑胞會面，他表示，「我是市長，我沒有要選舉，還是以高雄產業發展為主。」

中山大學也參與聯合訪團共同前往亞利桑那州。此行不僅要強化高雄市與亞利桑那州在半導體先進製程的戰略夥伴關係，更是第二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會，顯見高雄產業轉型成果已獲國際高度關注。

陳其邁出訪首站將抵達亞利桑那州，與產官學各界交流，深化雙邊在半導體與先進製造領域的合作對話。陳其邁指出，高雄與亞利桑那州在半導體產業布局上具有高度戰略地位，高雄正全力推動「半導體S廊帶」，亞利桑那州則是美國「矽漠（Silicon Desert）」雙方未來可在供應鏈韌性、智慧城市應用、數位治理、人工智慧導入及產業人才交流等領域建立更緊密夥伴關係。

▲陳其邁率團訪美直搗科技核心，行程引關注。（圖／記者賴文萱攝）

不過，外界好奇，陳其邁在行程中是否安排與參眾議員或是僑胞會面，他則回應，「我是市長，我沒有要選舉，所以還是以高雄產業的發展為主，在城市治理經驗的一個交談，這個一定會有，那也會就整個產業的發展，包括像半導體的封裝，以及半導體的整合等」，最後強調，他是以城市交流產業為主，就沒有其他的任何安排。

至於行程第二站，陳其邁將赴加州聖荷西出席NVIDIA GTC 2026年會，與NVIDIA高層就「智慧高雄燈塔計畫」深化技術合作進行會談。該計畫以視覺語言模型（VLM）為核心，整合城市影像與跨局處資料，建構城市級主權AI平台，成為全球唯一以城市治理為主軸推動生成式AI應用的示範案例。

陳其邁說，高雄市已建置城市級主權 AI 與數位孿生城市，成為 NVIDIA 官網首個收錄的城市治理案例。高雄市政府「燈塔計畫」的實務應用，在 NVIDIA GTC大會展區展出，要將「高雄經驗」打造為世界級的智慧城市示範點，未來在交通管理、道路巡檢、環保及水利等場域，AI 將能即時提供決策建議，大幅強化城市治理韌性。

高雄市府表示，此行高雄市政府特別與國立中山大學聯合出訪，為高雄轉型為智慧科技韌性城市儲備長期競爭力。訪美期間，陳其邁市長也將拜會史丹佛大學、亞利桑那州立大學及亞利桑那大學等學研機構，與專家學者針對全球產業脈動及人才養成進行深度對話，確保高雄在雙軸轉型過程中，能與全球先進技術及頂尖人才庫接軌。

高雄市政府訪團本次訪美行程成功串聯美西科技廊帶兩大核心，拓展高雄與亞利桑那州在半導體先進製程上的戰略連線，更藉由「高雄燈塔計畫」向全球展示城市級主權AI的實踐。

未來市府將持續以開放、務實的態度深化台美合作，落實與國際夥伴在多元領域的實質合作，加速高雄從產業轉型，結合半導體產業優勢與AI應用實力，推動產業升級、穩健邁向具全球競爭力與韌性的智慧城市。