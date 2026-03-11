自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

▲枋寮警方處理故障車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉台一線三岔路口日前有一輛自小客車停等紅燈時突然熄火卡在車道中，造成車流受阻。枋寮警分局員警巡邏經過時立即上前協助，一人指揮交通、一人排除故障並與民眾合力將車輛推至路旁，迅速恢復交通順暢，駕駛對警方熱心協助深表感謝。

枋寮警分局建興派出所警員沈柏霖、徐莉珊日前擔服守望勤務，行經台一線三岔路口時，發現一輛自小客車停滯於車陣中無法前行，員警立即主動上前了解情況。

經查為72歲洪姓男子駕車返家途中，於停等紅燈時車輛突然熄火，因電力不足導致排檔桿卡住，無法駛離車道，造成交通壅塞。為避免影響車流並確保用路安全，警員徐莉珊於車陣前指揮疏導交通，警員沈柏霖協助排除車輛故障，並與民眾合力將車輛推至路旁安全處，順利化解交通阻塞。洪民對警方主動協助表達由衷感謝，並表示在突發狀況下手足無措，幸得員警及時伸出援手，避免更大危險，直呼「真是足感心ㄟ！」

枋寮分局長盧恒隆表示，警察秉持同理心，主動且積極去幫助需要協助之人，促成良好的警民互動關係，另提醒用路人，若遇車輛故障，應先於適當距離設置三角警示牌以防追撞，並聯繫道路救援；出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件是否故障，確保行車安全，快樂出門、平安返家。