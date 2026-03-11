費仔老婆漢娜「曬台灣國旗」！　甜喊：為Team Taiwan驕傲

▲漢娜發文表示，為費爾柴德與中華隊驕傲。（圖／翻攝自IG／hannafairchi）



記者王佩翊／編譯

2026年世界棒球經典賽中華隊雖無緣晉級，但選手們的優秀表現仍然在台引起熱潮。台裔美籍球員「費仔」費爾柴德多次為團隊做出關鍵貢獻，更讓他在台灣圈粉無數，連同他的妻子漢娜（Hanna Fairchild）也成為「嬌點」。漢娜10日透過個人IG發文，曬出一系列為老公加油的暖心照片，力挺中華隊，感性喊話也讓台灣球迷超級感動。

從漢娜分享的照片可見，她在東京巨蛋觀戰時手持費爾柴德應援毛巾，對鏡頭比出愛心手勢並送上飛吻，展現滿滿熱情。另一張照片中，她高舉珍珠奶茶，旁邊擺放中華隊吉祥物歐告，濃濃台灣味十足。不僅如此，她還曬出費爾柴德臉連續2天在捷克戰與韓國戰中打出的全壘打球。

她在貼文中用英文寫下，「world baseball classic 2026 • so proud of my husband and team Taiwan!（2026世界棒球經典賽，為我老公與中華隊驕傲）」，更附上中華民國國旗符號，真摯表達對老公與中華隊的驕傲之情，感動網友。

儘管中華隊最終止步8強，但在關鍵戰役中力克韓國隊的精采表現，仍讓球迷們熱血沸騰。費仔在賽事中屢次展現關鍵實力，加上妻子漢娜的暖心應援，讓這對夫妻檔在台灣人氣直線飆升。

貼文一出立刻引發熱烈迴響，網友們紛紛留言，「大嫂常來台灣玩」、「我們都是妳粉絲，台灣永遠歡迎妳」、「謝謝妳支持台灣與中華隊」。漢娜親切自然的互動方式，成功在台灣球迷心中留下深刻印象，也讓她成為本屆經典賽的另類焦點人物。