機車停人行道挨罰　騎士申訴「罰鍰3600元變5400元」

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿興（化名）去年4月間將一輛機車停放在一處「私人空地」，卻遭警方舉發違規，挨罰3600元，申訴之後罰鍰竟然還提高到5400元，他覺得不合理，這才決定提出行政訴訟。不過，高雄高等行政法院法官認定事發地點為人行道，雖然原舉發單誤載違規事實，但不影響裁決機關正確認事用法的權限，最終裁定駁回阿興的告訴。

▲阿興因違規停車挨罰，申訴之後罰鍰金額還「變貴」了。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2025年4月間將一輛機車停放在台南市某地點，因有「汽車未懸掛號牌，於道路停車者（牌照已吊扣、繳銷、報停、吊銷、註銷）」的違規行為遭舉發，事後收到一張罰單。

然而，阿興表示，事發地點是私人空地，不是道路，當時他已經徵得屋主同意，假如要罰，也應該是罰停車不當，而且申訴期間不能進階處罰，相關單位卻在他提出申訴之後，將罰鍰從原本的3600元改為5400元，顯然不合理。

高雄高等行政法院法官認為，經查，事發地點是供公眾通行的人行道，還是15米都市計畫道路，位於商業區，該區域的建築需退縮3.75米騎樓地或無遮簷人行道，仍是法律所規定的「道路」無誤，阿興的行為確實違規。

至於罰鍰金額變動一事，法官指出，原舉發通知單認定的違規事實是「汽車未領用有效牌照於道路停車者」，依法所示的罰鍰金額為3600元，但阿興的機車車牌已遭註銷，所以違規事實應當是「汽車未懸掛號牌，在道路停車」，依法所示的罰鍰金額為5400元。

法官表示，行政處分如有誤寫、誤算或其他類似錯誤，處分機關可以隨時或依申請更正，這部分有法律明文規定，阿興的機車車牌已遭註銷，縱使原舉發單誤載違規事實，也不影響裁決機關正確認事用法的權限，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。