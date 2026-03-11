兩個女人的戰爭！立院召委名單出爐　衛環綠營喬到10點多才確定林月琴

▲衛環委員會藍白委員等到無聊，開始跟已出爐的國民黨籍召委盧縣一合照。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（11日）選舉8個常設委員會召委，其中，經濟委員會藍白合，國民黨禮讓給民眾黨立委洪毓祥擔任召委；而社會福利及衛生環境委員會國民黨確定由盧縣一擔任，但民進黨立委林月琴與陳瑩都有意角逐，直至上午10時許，才確認由林月琴擔任召委。至於召委選舉結果，最終民進黨拿下8席、國民黨7席、民眾黨1席。

林月琴和陳瑩直至今日一早仍在協調，9點後，國民黨立委王育敏還開玩笑要「現場推薦」，不然王醫師好了（王正旭），或是林委員（林淑芬）。林淑芬則反開玩笑說自己推薦廖偉翔，「廖委員為什麼不繼續？」王育敏回應，「我們每個人都要有機會」，林淑芬再戲稱，因為廖偉翔要去選市長，所以不當召委。廖偉翔嚇到急喊，「別開玩笑」。

林淑芬雖然不斷跟在場藍委聊天，但等到最後似乎也受不了了，喊了句「不用在這裡浪費時間了」後就暫時離場。林淑芬還向王正旭說，「現在變笑話」、「變新聞素材」。

王育敏還一一點名其他委員會召委名單，「大家都出來，只有衛環盧縣一、空白」、「我們國民黨已經選出盧縣一」、「所有媒體都集中這裡」、「全部都結束了你看」、「我們衛環最後一名耶」。

王育敏還提議要拍照，「我們衛環還是有召委，盧縣一」，國民黨便開始與投票箱合照，「盧縣一召委讚！」不過直到國民黨合影結束，民進黨召委名單仍未出爐。現場還有藍委說，「第一次遇到這種事情」，甚至還有人問議事人員有什麼方式能解決？

上午9時43分，藍白現場推舉本次會議臨時主席，由國民黨立委廖偉翔擔任，並正式開始會議事項。廖偉翔表示，因為本會應該在9時開始，在場藍白委員全都來了，而且已經有決議，「我們也有推舉人選，但到現在還沒看到民進黨委員，只有少部分有來現場，現在也離開，所以我們就還是只能開始先開會」。

王育敏上台發言表示，自己在衛環委員會蠻長一段時間，從來沒有遇到這種狀況。國民黨從9點等到現在快1個小時，民進黨推舉書沒出來，召委現在是誰還不確定，現在全院8個委員會只剩1席召委還沒確定，國民黨在這等蠻耗費時間的，拜託加快速度，委員會還有很多事情要處理，沒辦法在這枯等。

上午10點，王育敏直接打電話給民進黨團總召蔡其昌確認，王育敏轉述，蔡其昌推舉書要來拿了，等他6分鐘。而直到上午10時9分許，林月琴親自拿推舉書來現場，才確定民進黨召委為林月琴。

▼國民黨立委王育敏上午10時打給民進黨團總召蔡其昌。（圖／記者詹詠淇攝）

▼衛環委員會由於民進黨內遲遲無法推出召委人選，幾經拖延後終於由林月琴及國民黨盧縣一當選召委。（圖／記者湯興漢攝）

藍白合部分，國民黨團原規劃由國民黨立委鄭天財擔任經濟委員會召委，後來將經濟委員會召委禮讓給民眾黨團，因此經濟委員會召委經各黨團推舉，為民眾黨立委洪毓祥、民進黨立委邱志偉。

邱志偉開始前還逗趣的問鄭天財，「我當主席還你當主席？」鄭天財說邱志偉，因此仍由邱志偉擔任本次會議主席。值得一提的是，因為會議開始時洪毓祥還沒到，邱志偉不斷詢問，「洪委員到了嗎？我們是看推舉書啦！」而洪毓祥直到確認擔任召委、要散會時才抵達。

▲經濟委員會國民黨禮讓民眾黨洪毓祥（左）任召委，右為民進黨召委邱志偉。（圖／記者湯興漢攝）

此外，外交及國防委員會召委經由推舉，為國民黨立委馬文君、民進黨立委陳冠廷。內政委員會召委經由推舉，為國民黨立委廖先翔、民進黨立委李柏毅。

司法及法制委員會召委經由推舉，為國民黨立委翁曉玲、民進黨立委莊瑞雄。財政委員會召委經由推舉，為國民黨立委李彥秀、民進黨立委吳秉叡。

交通委員會召委經由推舉，為國民黨立委黃建豪、民進黨立委林俊憲。教育及文化委員會召委經由推舉，為國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委伍麗華。

▼立法院委員會召委名單。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）