國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

▲▼ 阿聯酋駐伊拉克艾比爾領事館9日遭無人機攻擊。（圖／路透）

▲ 阿聯酋駐伊拉克艾比爾領事館9日遭無人機攻擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗對美國在中東地區的軍事與外交設施發動新一波攻擊，位於伊拉克巴格達機場附近的美國外交支援中心10日遭一架疑似伊朗無人機襲擊。CNN引述2名知情人士透露，無人機擊中守衛塔（guard tower）附近區域，傷亡情況與損害程度尚不清楚。

美國撤離非緊急人員後外交機構遭襲

巴格達外交支援中心（Baghdad Diplomatic Support Center）是向美國外交官及伊拉克提供後勤支持的重要樞紐，《華盛頓郵報》引述安全官員及國務院內部警示披露這起攻擊事件，據信為親伊朗民兵所為。內部人員被要求躲避並尋找掩護，另有5架無人機被攔截。

美國國務院上周已下令非緊急事務人員撤離伊拉克，駐巴格達大使館10日也發布安全警示，呼籲美國公民「保持謹慎、避免引起注意，並遠離可能成為攻擊目標的區域」。

波斯灣國家遭飛彈無人機攻擊　多國攔截

波斯灣國家11日清晨也受到新一輪空襲，阿聯酋國防部表示，防空系統正應對「來自伊朗的飛彈與無人機威脅」，警告居民前往安全地點；沙烏地阿拉伯過去2小時內攔截6枚針對蘇丹王子空軍基地的彈道飛彈，並在東部地區擊落多架無人機，此前也攔截瞄準夏巴（Shaybah）油田的彈道武器；巴林多地今晨響起警報，內政部呼籲居民前往最近的安全地帶。

革命衛隊宣告發動攻擊

伊朗精銳部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稍早則發表聲明宣稱，已對美軍基地及以色列執行「多層次且持續的攻勢」，以報復美以軍事行動。

03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

伊朗美國中東無人機攻擊

