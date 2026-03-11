遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

▲澳洲籍男子Alex攜父母、律師首到庭。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

涉嫌在2023年間3度以老鼠藥毒害澳洲籍男友Alex的女子楊錦屏，被依殺人未遂罪起訴，目前案件在台北地方法院審理。北院今(11)日首度傳喚被害人Alex出庭作證，Alex在父母與律師陪同下現身法院，而楊女也出庭應訊；此外，楊女英國籍前夫大衛的弟弟因質疑哥哥死因疑點重重，甚至懷疑檢警隱瞞相關真相，也前往旁聽。

檢警調查，楊女原本與英國籍丈夫大衛同居於台北市松山區，大衛於2023年1月突然病逝後，楊女上網結識來台學中文的澳洲男子Alex並開始交往。未料楊女得知Alex打算提前返回澳洲後，竟將液態老鼠藥摻入果汁，導致Alex出現腹瀉、嘔吐、流鼻血與血尿等症狀送醫。Alex服用解毒劑後病情一度好轉，但楊女又2度將毒藥混入食物及藥物中，造成Alex病情反覆惡化。Alex父母最後公開募款，籌措醫療專機費用將他送回澳洲治療，案件因此曝光，台北地檢署也主動分案偵辦。

▲涉嫌下毒謀害男友的楊女出庭。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，2024年初一名英國籍男子來台報案，表示哥哥大衛與楊女同住後突然失聯。檢警調查發現，大衛生前曾因腹痛、血尿就醫，2022年12月急診住院後症狀緩解出院，但2023年1月2日又因心肺功能停止送醫不治，症狀與Alex中毒情形相似，引起辦案人員懷疑。不過急診醫師證稱，當時研判可能為結石或泌尿道感染，除非高度懷疑中毒，否則不會進行毒物檢驗；而家屬當時希望保留遺體完整，未進行解剖採樣，法醫最終開立「心臟衰竭及呼吸衰竭」死亡證明，大衛遺體14天後火化。

檢方後續搜索楊女住處時，雖找到疑似大衛的骨灰，但因骨灰已碳化且毒物在高溫火化下可能分解，無法進一步檢測，再加上病歷與證人證詞均無法證明大衛因中毒死亡，北檢最終以罪嫌不足為由處分楊女不起訴。不過楊女涉嫌毒害Alex的殺人未遂案仍在台北地院審理中，北院今日開庭時，除楊女現身外，Alex與父母也首度到庭，大衛的弟弟也現身旁聽。

▲楊女前夫的弟弟質疑哥哥死因不單純，今天也現身北院。（圖／記者呂佳賢攝）