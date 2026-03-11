速食店周三限定優惠！21風味館炸雞桶288元、肯德基推49折激省餐

▲3家速食店今日祭出會員日優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

3家速食店今（11）天都有會員日限定優惠，21風味館炸雞桶5入特價288元，肯德基花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折、雞塊加可樂49元，頂呱呱則有雞柳條2份現省49元。

▲頂呱呱雞柳條今日2份只要149元。（圖／記者蕭筠攝）

●21風味館（21PLUS）

21風味館品牌日今日祭出6大優惠，包括21香草烤雞特價369元，現省161元；21香草烤半雞特價189元，下殺66折，以及香草烤雞腿特價89元、2隻香草烤雞腿特價170元、香脆炸雞桶5入特價288元、2塊香脆炸雞特價115元。21TOGO、外送平台不適用。

●肯德基

肯德基本周炸翻星期三有「花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折」，2顆165元，現省99元；「明星三享桶」內含咔啦脆雞3塊、青花椒香麻脆雞3塊及原味蛋撻2顆，特價319元；「49激省餐」內含上校雞塊4塊、小杯可樂1杯，銅板價49元，享49折。

以及「外送滿額送蛋撻」，外送消費滿499元送蛋撻1顆。優惠券上午10時30分起於PK APP發放，發完為止，使用期限至13日。

●頂呱呱

頂呱呱周三會員日推出「呱呱雞柳條組」優惠，內含呱呱雞柳條2份，原價198元，特價只要149元。桃園機場、松山機場店不適用；台中LaLaport、南港LaLaport及板橋環球門市無販售雞柳條，改為阿勇雞塊10塊。