贏韓國就是爽！彰化「阿泉爌肉飯」兌現祭品文　3/16霸氣送200碗

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文3/16日送200碗。（圖／翻攝自阿泉爌肉飯粉專）

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文，3/16送200碗。（圖／翻攝自阿泉爌肉飯粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

日前世界棒球經典賽台韓大戰，全台球迷看得熱血沸騰，彰化市飄香70年的「阿泉爌肉飯」當時霸氣喊出，只要中華隊贏韓國1分，就加碼送出200碗爌肉飯，贏2分就送400碗，與鄉親一同應援。中華隊最終以5比4氣走韓國，讓業者又驚又喜。店家今(11)日宣布，將在3月16日下午於店門口免費發送100碗爌肉飯，另外100碗則特別捐給彰化家扶中心，老闆笑說：「說到做到，贏球的喜悅一定要跟大家分享！」

上週的經典賽台韓大戰，可說是全民關注焦點，許多店家都自發性舉辦直播派對為中華隊加油。位於彰化市成功路的「阿泉爌肉飯」更在賽前霸氣祭出祭品文，只要中華隊贏球，贏1分就送出200碗，贏2分就送400碗，當時不少在地人紛紛按讚卡位，期待能免費嗑到這碗傳承一甲子的好味道。

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文3/16日送200碗。（圖／翻攝自阿泉爌肉飯粉專）

▲經典賽台韓大戰，彰化阿泉爌肉飯全力應援中華隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

終場中華隊以1分之差氣走韓國，讓業者又驚又喜。店家在臉書粉絲專頁發文直呼「說到做到，就是要跟大家一起爽！」並正式公告，將於3月16日（週一）下午舉辦「慶祝中華隊擊敗韓國．爌肉飯分享活動」。當天下午3點30分在店門口發放號碼牌，4點開始發放餐點，現場準備100碗免費提供民眾排隊領取，每人限領1碗，送完為止。

特別的是，這份勝利的喜悅，店家並沒有獨享，更希望傳遞溫暖。除了現場發送的100碗之外，另外100碗爌肉飯將全數捐給「彰化家扶中心」，透過家扶體系，把這份得來不易的感動與熱情，分享給需要幫助的孩子與家庭。業者感性表示：「棒球帶給我們團結的力量，希望這份力量也能變成愛心，送到每個需要的角落。」

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文3/16日送200碗。（圖／翻攝自阿泉爌肉飯粉專）

消息一出，立刻在地方社團引發熱議，不少民眾大讚「老闆真的是愛國又暖心」、「這碗爌肉飯吃的不只是美味，更是滿滿的台灣魂」、「有呷有保庇，台灣隊繼續加油」。也有球迷笑說，以後中華隊比賽都要來這家店門口集合，「這裡根本是必勝客」。

店家也呼籲，當天前來排隊的民眾務必配合現場秩序，一起開開心心領取，為中華隊繼續加油，讓這份來自棒球的感動，持續延續下去。

▲阿泉爌肉飯兌現祭品文3/16日送200碗。（圖／翻攝自阿泉爌肉飯粉專）

▲經典賽台韓大戰，彰化阿泉爌肉飯全力應援中華隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

2026WBC2026中華隊彰化祭品文阿泉爌肉飯

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

