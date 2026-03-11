東港東隆里流浪狗群聚疑追逐路人　鎮民代表通報處理籲勿餵食

▲東港鎮民代表蔡振茂處理流浪犬。（圖／取自蔡振茂臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港鎮東隆里近期出現流浪狗聚集並疑似追逐路人，引發居民關注。東港鎮民代表蔡振茂接獲通報後，立即通報1999市民服務專線與鎮公所，並前往現場了解情況，同時提醒民眾避免餵食流浪犬隻，以免造成聚集影響安全。目前已有熱心居民協助收編其中一隻幼犬，其餘犬隻也已請相關單位介入處理。

東港鎮東隆里近日出現多隻流浪狗聚集情形，並傳出有追逐路人或用路人的狀況，引發附近居民關注。鎮民代表蔡振茂接獲通報後，立即向1999市民服務專線及鎮公所相關單位反映，並前往現場了解實際狀況，希望儘速協助處理。

蔡振茂表示，接到居民反映後，他隨即到現場查看，也與附近民眾討論處理方式。他同時提醒平時固定餵養流浪狗的民眾，切勿隨意餵食流浪犬隻，因為長期餵食容易造成犬隻聚集，若數量增加，可能影響周邊居民生活，甚至造成行人或騎車民眾的安全疑慮。

目前已有幾位熱心居民一同協助處理相關問題，並成功捕捉到其中一隻花色幼犬，經媒合後已有民眾願意認養並收編，讓犬隻有更妥善的照顧環境。至於其他流浪犬，據了解平時多逗留在共和眷村一帶的空屋內，目前也已向政府相關單位反映，希望能透過專業人員協助捕捉及後續安置。

蔡振茂指出，流浪狗追逐路人的問題不僅影響居民生活，也可能造成交通安全風險，因此他相當重視。過去在華僑市場往隆聖堂一帶，也曾發生類似流浪狗問題，他當時也協助通報並與相關單位合作處理，希望降低對居民與用路人的影響。

他也呼籲民眾，如發現流浪犬隻聚集或可能影響安全的情形，可以即時通報相關單位處理，同時避免私下餵食，減少犬隻聚集。透過政府單位與居民共同配合，才能逐步改善流浪動物問題，讓周邊居民及用路人都能擁有更安全、安心的生活與通行環境。