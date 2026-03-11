　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小港機場跑道旁果園起火！恐怖火舌濃煙竄天　消防員接力灌救

▲▼小港區昨（10）日深夜驚傳火警，起火點緊鄰小港國際機場跑道圍牆，猛烈火舌與濃煙直竄天際。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲小港區昨（10）日晚間驚傳火警，起火點緊鄰小港國際機場跑道圍牆，猛烈火舌與濃煙直竄天際。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區昨（10）日晚間驚傳火警，起火點緊鄰小港國際機場跑道圍牆，猛烈火舌與濃煙直竄天際。高雄市消防局獲報後緊急出動14車28人，由於起火現場為狹小巷弄，採取水箱車接力灌救，火勢於一小時內撲滅，所幸無人傷亡。

昨晚10時30分左右，高雄市消防局接獲報案，指稱小港區明聖街一處果園發生火警。由於火災現場與機場跑道僅一牆之隔，紅通通的火煙隨風竄向天際，景象駭人。就連機場內部的消防車也隨即出勤，在圍牆內側同步警戒，嚴防火勢跨越邊界影響助航設施。

▲▼小港區昨（10）日深夜驚傳火警，起火點緊鄰小港國際機場跑道圍牆，猛烈火舌與濃煙直竄天際。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防人員抵達後發現，現場起火點多為果樹與雜草，但周邊皆為狹窄的產業道路，大型消防車難以進入核心起火點。救災人員迅速反應，改由小型水箱車深入現場，並採取「佈線接力」的方式穩定供水，成功封鎖火勢，避免波及鄰近民宅與設施。

據現場目擊者指出，起火時曾聽見類似鞭炮的「砰砰」聲響。菜園主人趕抵現場後表示，當時園內無人作業，但園中裝有太陽能板設備。消防局初步調查，燃燒物主要為植物，火勢於深夜11時01分受到控制，並於11時36分完全撲滅。目前火災調查科將進一步採證，以釐清起火的真正原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
議員包養火辣網紅！　詹江村爆「內幕大逆轉」
快訊／記憶體滿血復活！　7檔亮燈
快訊／NBA單場狂轟83分！　超越Kobe神紀錄
快訊／李四川辭職戰新北　北市府升「他」任副市長
遭三度下老鼠藥毒害！Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身
辛柏毅假帳號「在太平洋上打卡」　妻無奈發聲
「奇蹟啦啦隊美少女」登日媒！　東京街頭照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

伸3根手指！新北市前議員廖正良收賄30萬護航違建　改判5年6月

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

小港機場跑道旁果園起火！恐怖火舌濃煙竄天　消防員接力灌救

辛柏毅失聯逾2個月！假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

彰化市回收新制上路！民眾轟：丟垃圾還要看日曆　清潔隊急滅火

強風狂吹！桃園山區大樹倒下橫躺路中　交通中斷住戶停電

趕上班「切西瓜左轉」遭對向機車撞飛躺路中　台中婦送醫不治

惡孫討不到錢痛毆90歲嬤！全身黑青畫面曝　腦出血送加護病房

淡水奪命事故！男牽單車與機車碰撞　害騎士遭輾斃下場曝

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

伸3根手指！新北市前議員廖正良收賄30萬護航違建　改判5年6月

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

小港機場跑道旁果園起火！恐怖火舌濃煙竄天　消防員接力灌救

辛柏毅失聯逾2個月！假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

彰化市回收新制上路！民眾轟：丟垃圾還要看日曆　清潔隊急滅火

強風狂吹！桃園山區大樹倒下橫躺路中　交通中斷住戶停電

趕上班「切西瓜左轉」遭對向機車撞飛躺路中　台中婦送醫不治

惡孫討不到錢痛毆90歲嬤！全身黑青畫面曝　腦出血送加護病房

淡水奪命事故！男牽單車與機車碰撞　害騎士遭輾斃下場曝

83歲獨居婦生活陷困　東港警聯手慈善會送物資+慰問金

「字看得見卻讀不懂」他嚇壞　送急診竟中風了！醫曝3大警訊

北投大地「住第2晚半價」含早餐　慕舍贈2400餐飲、Uber200元折抵

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

以色列6比2勝荷蘭！拿下D組第3　兩隊結束經典賽之旅

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

Joseph Joseph不鏽鋼新作登場　中性極簡線條升級廚房居家

議員包養火辣網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友盜領300萬要報復

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

社會熱門新聞

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

夫帶紅粉知己上摩鐵　代價賠妻8萬元

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

朋友妻更刺激？　夫怒告妻出軌卻翻車

持刀闖總統府男喊神諭　法院裁定暫行安置6個月

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

醫美富二代吸毒壞掉　上銬畫面曝

瑪利歐「？磚塊」提燈傳詐騙

台南柳營工廠失火　5人均獲救

高雄媽獨留10歲兒在家吃飯！　兒「墜樓雙腿骨折」送醫

更多熱門

相關新聞

屏東市轎車突竄火舌　22歲男燒燙傷送醫

屏東市轎車突竄火舌　22歲男燒燙傷送醫

屏東市今（9）日上午發生汽車火警，一輛轎車在崇明二街突起火燃燒，消防人員獲報後迅速趕往搶救，並於短時間內將火勢撲滅，造成22歲男6車主臉部及肢體燒燙傷，所幸意識清醒，已緊急送醫治療，詳細起火原因仍待消防火調人員進一步釐清。

出獄撞見妻偷情！他一把火燒光300房屋

出獄撞見妻偷情！他一把火燒光300房屋

快訊／里長家火警！　百個小提燈全燒毀

快訊／里長家火警！　百個小提燈全燒毀

即／台南流當車倉庫惡火！多輛車燒成火球

即／台南流當車倉庫惡火！多輛車燒成火球

彰化製鞋廠除夕夜大火！消防員灌救中

彰化製鞋廠除夕夜大火！消防員灌救中

關鍵字：

高雄火災小港火警機場火警消防搶救夜間火災

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面