小港機場跑道旁果園起火！恐怖火舌濃煙竄天　消防員接力灌救

▲小港區昨（10）日晚間驚傳火警，起火點緊鄰小港國際機場跑道圍牆，猛烈火舌與濃煙直竄天際。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區昨（10）日晚間驚傳火警，起火點緊鄰小港國際機場跑道圍牆，猛烈火舌與濃煙直竄天際。高雄市消防局獲報後緊急出動14車28人，由於起火現場為狹小巷弄，採取水箱車接力灌救，火勢於一小時內撲滅，所幸無人傷亡。

昨晚10時30分左右，高雄市消防局接獲報案，指稱小港區明聖街一處果園發生火警。由於火災現場與機場跑道僅一牆之隔，紅通通的火煙隨風竄向天際，景象駭人。就連機場內部的消防車也隨即出勤，在圍牆內側同步警戒，嚴防火勢跨越邊界影響助航設施。

消防人員抵達後發現，現場起火點多為果樹與雜草，但周邊皆為狹窄的產業道路，大型消防車難以進入核心起火點。救災人員迅速反應，改由小型水箱車深入現場，並採取「佈線接力」的方式穩定供水，成功封鎖火勢，避免波及鄰近民宅與設施。

據現場目擊者指出，起火時曾聽見類似鞭炮的「砰砰」聲響。菜園主人趕抵現場後表示，當時園內無人作業，但園中裝有太陽能板設備。消防局初步調查，燃燒物主要為植物，火勢於深夜11時01分受到控制，並於11時36分完全撲滅。目前火災調查科將進一步採證，以釐清起火的真正原因。