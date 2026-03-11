　
地方 地方焦點

減班休息勞工有撐！勞動部薪資補貼＋訓練津貼雙措施　最高每月27800元

▲勞動部延長「僱用安定措施」，減班休息勞工可申請薪資差額補貼，每月最高1萬1500元。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部延長「僱用安定措施」，減班休息勞工可申請薪資差額補貼，每月最高1萬1500元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應國際經濟情勢波動衝擊產業訂單，勞動部推出多項措施協助勞工度過減班休息（俗稱無薪假）期間，勞動部表示，針對通報減班休息的9個製造業別，已自今年2月1日起延長「僱用安定措施」至7月底，提供勞工薪資差額補貼每月最高1萬1500元。

另外，勞工還可搭配申請「勞工再充電計畫」，依實際訓練時數申請訓練津貼，最高每月1萬6300元，兩項措施合併申請，可有效減輕減班期間的生活壓力。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指出，為穩定減班休息勞工就業與收入來源，目前延長實施的「僱用安定措施」適用於9大製造業，包括食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業，以及其他運輸工具及其零件製造業等。只要企業依法向當地勞政機關通報減班休息，列冊的受僱勞工即可申請薪資差額補貼，每月最高補助1萬1500元。

▲勞動部延長「僱用安定措施」，減班休息勞工可申請薪資差額補貼，每月最高1萬1500元。（記者林東良翻攝，下同）

此外，勞動部也推動「勞工再充電計畫」，鼓勵勞工在減班期間提升職能。只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，且已向地方勞政機關通報的勞工，均可申請訓練津貼。課程可由企業辦理，也可由勞工自行選擇課程參訓，補助標準為每小時196元、每月最高補助1萬6300元，並可與薪資差額補貼合併申請，但總補助金額不得超過減班前後的薪資差額。

雲嘉南分署舉例指出，台南一間塑膠製品製造廠自2025年9月起因關稅因素導致訂單銳減，經勞資協議後全體員工實施減班休息。分署接獲通報後主動聯繫企業與勞工，說明相關補助措施與申請方式，最終全體勞工皆申請「僱用安定措施」薪資補貼，其中也有多名員工同時參與「勞工再充電計畫」。

這些員工利用減班期間進修模具設計、智慧生產線及電子商務概論等課程，不僅可同時領取訓練津貼與薪資差額補助，也能在工作量減少時提升專業技能，為未來產業復甦做好準備。

▲勞動部延長「僱用安定措施」，減班休息勞工可申請薪資差額補貼，每月最高1萬1500元。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署表示，一旦接獲企業通報減班休息，分署便會立即啟動關懷與輔導服務，協助企業確認產業資格、說明補助內容，並安排專人協助勞工或企業完成申請流程。希望透過主動協助與補助措施，降低減班對勞工生活的衝擊，同時陪伴企業度過景氣波動。

勞動部提醒，相關補助與訓練計畫可洽雲嘉南分署專線（06-6985945）諮詢，或至「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢最新資訊。

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

月領8千學技能勞動部青年職訓獎勵金助跨域就業成功進大廠

面對國際經貿情勢多變與產業快速轉型，勞動部推出「青年職前訓練學習獎勵金」方案，鼓勵青年強化專業技能、提升就業競爭力。只要參加政策性重點產業職業訓練課程，除訓練費用最高可全額補助外，受訓期間每月還可領取8,000元學習獎勵金，最長可領12個月，最高可領9萬6000元，讓青年能無後顧之憂專心學習技能。

台中友善中高齡企業認證開跑！

台中友善中高齡企業認證開跑！

育嬰留停以日申請掀熱潮　男性比例飆升至44.3%

育嬰留停以日申請掀熱潮　男性比例飆升至44.3%

建立加班費追溯5年機制 陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

建立加班費追溯5年機制 陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

嘉基薪資仲裁輸了　補發1萬4竟說是獎金

嘉基薪資仲裁輸了　補發1萬4竟說是獎金

