伊朗新防長傳遭擊斃！美伊「聯手空襲」影像曝光　炸沉隱形巡邏艦

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列持續對伊朗發動空襲，戰火再度升級。最新消息，伊朗新任國防部長阿米爾・哈塔米（Amir Hatami）疑似在以軍空襲喪生，伊朗革命衛隊「聖城部隊」新任指揮官達烏德・阿里・扎德（Davoud Ali Zadeh）也傳出在德黑蘭遭擊斃，不過尚未獲得官方證實。與此同時，美軍對伊朗海軍展開打擊，多艘軍艦遭空襲，伊朗在制空權與戰場指揮能力面臨嚴峻壓力。

美軍與以色列近期將攻擊重點放在伊朗高階軍事指揮體系與海軍戰力。消息人士指出，剛上任不久的伊朗國防部長哈塔米疑似在空襲行動中身亡，而伊朗革命衛隊「聖城部隊」新任指揮官阿里・扎德也傳出在首都德黑蘭遭到擊斃。不過，截至目前為止，相關訊息仍有待伊朗官方進一步證實。

海上戰場方面，美軍近日對伊朗海軍發動攻擊，至少有3艘軍艦遭到空襲。其中一艘蘇萊曼尼級雙體隱形飛彈巡邏艦在被擊中後發生劇烈爆炸，畫面顯示船體冒出大量濃煙，隨後沉沒。軍事專家分析指出，隨著伊朗逐漸失去制空權與戰場指揮能力，即使軍艦具備一定程度的匿蹤設計，也難以避開美軍的偵察與鎖定，「一旦出海便可能成為攻擊目標」。

▲▼伊朗新任國防部長哈塔米。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗新任國防部長哈塔米。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，3月8日下午1時左右，伊朗南部港口班達爾倫格（Bandar Lengeh）傳出巨大爆炸聲。一艘停泊於當地港口的蘇萊曼尼級軍艦遭空襲擊中後冒出濃煙。據了解，該艘戰艦幾天前仍停靠岸邊，甚至從市區就能清楚看到其位置，顯示行蹤早已暴露。

當天被摧毀的軍艦中，包括「卡西姆・蘇萊曼尼號」。這艘軍艦以2020年遭美軍擊殺的伊朗名將卡西姆・蘇萊曼尼命名，因此此次被擊沉，也被外界解讀為具有強烈的象徵意味。

除了海空打擊，美國也持續強化在中東的軍事部署。美軍近期向中東派遣波音E-6B「水星」通訊機，這款飛機被稱為「末日戰機」，是美國核武部隊的重要空中指揮中心。即使地面指揮系統遭破壞，仍可在空中維持戰略通訊並指揮核武力量，被視為核威懾體系的重要一環。

另外，伊朗向土耳其方向發射的一枚彈道飛彈，也在東地中海上空遭到攔截。土耳其國防部證實，美軍部署在該區域的一艘阿利・伯克級驅逐艦發射SM-3攔截飛彈，成功將飛彈擊落，避免其進一步接近土耳其領空。

