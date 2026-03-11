　
國際

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

▲▼ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

距離美國總統川普月底出訪北京、與中國國家主席習近平會談僅剩3周。不過，有消息人士透露，北京不滿美方準備進度，認為缺乏溝通與前期安排，恐使這場「川習會」最終只聚焦在貿易與商業合作，難以深入討論外交、安全等敏感議題。部分中國學者更直言，北京最希望優先談論的是台灣問題。

根據《彭博社》，知情人士透露，中方不滿的一大原因，在於白宮並未遵循北京長期以來的慣例。通常在美國總統進行國事訪問前，華府會先派遣高層官員赴中鋪路、討論議程，例如2017年川普訪中前，美國曾先派出國務卿與商務部長訪問中國。但這次僅有較低層級官員於本月稍早抵達北京，使中方認為準備過程倉促。

此外，北京也認為白宮並未清楚說明川普此行希望達成的成果與安排。知情人士透露，正因如此，中方一度提議將訪問時間延後至4月底，以爭取更多準備時間。不過目前行程仍以3月31日為目標，但北京方面尚未正式公布峰會細節。

對於外界質疑，白宮某位要求匿名的官員則表示，川普政府對於此次訪問的準備「非常有信心」，無論是在後勤安排或政策成果方面，都認為已做好充分規劃。中國外交部則僅回應，雙方就兩國元首互動保持溝通，並未進一步說明。

在缺乏更深入協調的情況下，外界普遍預期峰會成果將以商業合作為主。《彭博社》指出，潛在議題包括中國向波音公司採購500架客機，以及川普希望促成輝達能向中國非軍事企業出口H200高階AI晶片。除此之外，雙方也可能討論中國對美投資、電動車與電池產業合作，以及人工智慧與民間交流等議題。

為了向外界釋放雙方仍致力於峰會的訊號，美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰預計本周末在巴黎舉行新一輪會談，這類談判通常以貿易問題為核心，也被視為為川習會鋪路的重要接觸。

然而，部分中國問題專家擔憂，目前的準備模式恐讓許多敏感議題難以提前鋪陳。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯直言。「從中國的角度來看，這一次議程上的第一議題會是台灣，不是貿易、不是投資，也不是科技。」

報導指出，習近平日前與川普通話時，已對華府持續對台軍售表達關切，並要求美方在相關問題上保持最大程度的謹慎。中國外交部長王毅近期也重申，北京視台灣議題為「核心利益中的核心」。

03/09 全台詐欺最新數據

