機票飆到90萬！國泰航空「雪梨倫敦來回」驚見天價　比頭等艙還貴

▲香港國泰航空出現驚人票價。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

中東戰火持續影響全球航空，香港國泰航空（Cathay Pacific）4月中旬的雪梨飛倫敦商務艙來回機票，價格竟高達3萬9577澳幣（約新台幣90萬元），超越頭等艙價位，創下驚人紀錄。

國泰驚人票價 待遇有變數

《衛報》報導，3萬9577澳幣，已經超越該航線4月頭等艙的標價2萬8146澳幣（約新台幣64萬元）。此外，即使花了這麼多錢，也無法全程享受商務艙待遇，某些航段會被升等至頭等艙，但澳洲境內短程航段卻得降級至經濟艙。

雖然4月通常是航空業較繁忙的季節，但英國與澳洲往返航班票價，商務艙約為3000至4000英鎊（約新台幣13萬至17萬元），經濟艙則落在800英鎊（約新台幣3.4萬元）左右。

中東戰火 航空大亂

美國與以色列對伊朗開戰，導致中東空域及樞紐機場關閉，大量旅客被迫尋找替代航線。

原本英國往返澳洲的航班，大多數旅客選擇在波斯灣轉機，搭乘阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）或卡達航空（Qatar Airways）。戰事爆發後，伊朗周邊國家空域全面或部分關閉長達10天，3大航空公司雖已恢復有限營運，但班次僅剩正常時期的一小部分，數十萬名旅客的航班遭取消。

▲中東危機打亂航空交通，圖為印度英蒂拉．甘地國際機場旅客觀看航班資訊顯示系統。（圖／路透）

替代轉機點包括新加坡、香港或馬來西亞，但運能嚴重不足。4月中旬在波斯灣轉機的經濟艙機票仍開放購買，也可透過中國或印度的航空公司轉機，但考慮到戰爭仍在進行中，預定行程充滿不確定性。

專家提醒有風險 國泰航空回應

航空分析師查爾頓（Andrew Charlton）表示，他從未見過如此高的票價水準，但已注意到多間亞洲航空公司飛歐洲各航線均大幅調漲票價，例如從菲律賓和日本出發的航班，許多經濟艙票價已達去年豪華經濟艙的價位。

他指出，阿聯酋為了吸引乘客回流採取低價銷售策略，但這麼做仍有風險，「如果沒有事先確認我的旅遊保險，我是不會這麼做的。」

國泰航空發言人則回應，「因旅客優先選擇替代航線，目前的票價波動反映短期供需失衡。儘管我們持續提供具競爭力票價和充足航班選擇，但高載客率導致特定艙等在尖峰日期票價攀升。」該航空表示，3月還將加開倫敦和蘇黎世航班，因應激增需求。