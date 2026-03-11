　
國際

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

▲▼中東戰爭，中東戰火，美伊衝突，3月9日越南河內的加油站出現排隊人龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲3月9日，河內的加油站出現排隊人龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

中東戰爭延燒，持續擴大的能源供應短缺，迫使亞洲各國政府採取緊急措施，包括學校停課、公家機關每周只開放4天等，以限制燃料使用，同時另闢進口來源，指示民眾避免恐慌性囤貨。

能源危機　亞洲急應對

《彭博社》報導，亞洲等國政府緊急因應能源危機，同時呼籲民眾勿恐慌性搶購囤積燃料，不過從馬尼拉到河內，加油站仍出現長長人龍。

巴基斯坦9日宣布10多項緊縮措施，包括減少一周工作日天數、關閉學校、暫停發放內閣薪水等。

菲律賓宣布政府機關一週僅開放4天、限制電梯使用、冷氣不得低於24°C。該國幾乎所有石油均仰賴進口，能源部表示國家原油庫存加上運送途中的貨量足以撐到4月，正與美洲、澳洲、非洲洽談新供應來源。

▼3月9日，菲律賓奎松市（Quezon），加油站員工向客人做出「沒油」的手勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中東戰爭，中東戰火，美伊衝突。3月9日菲律賓奎松市（Quezon），加油站員工向客人做出「沒油」的手勢。（圖／達志影像／美聯社）

越南政府呼籲民眾切勿非法囤積汽油，而要採取節能措施，例如多搭大眾交通工具或者騎單車。政府已降低部分石油產品關稅，並承諾將未出口石油售予國內煉油廠。民航局警告，最快4月初出現航空燃油短缺狀況，供應商可能延遲交貨，或援引不可抗力條款終止合約，據傳政府正考慮從委內瑞拉進口石油。

泰國指示公家機關採取居家辦公、暫停非必要海外旅遊，以利減少能源需求。政府宣布5月凍結液化石油氣價格，以減緩家庭用戶負擔，並呼籲民眾不要恐慌性囤積。政府也計畫提高生質燃料使用比例，減少對進口原油的需求。

印度政府動用緊急權力，將液化石油氣從工業用戶轉供家庭使用。全球金融服務公司Emkay經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）指出，「這已不只是價格問題，而是供應問題。印度的緊急儲備正快速消耗，在短缺時期，任何政府都會優先保障民生而非產業利益，但產業受創最終也將影響經濟成長。」

▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（資料照／路透）

▲▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

荷莫茲海峽關閉　全球能源吃緊

這場能源危機導火線，源自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，中東局勢急遽惡化。

全球1/5石油與液化天然氣必須通過的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）基本上關閉，波斯灣主要產油國被迫減產，導致國際油價一度飆破每桶120美元。儘管美國總統川普宣稱戰爭將「很快」結束，油價隨即回落，但供應危機已實質衝擊亞洲各國。

 
03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...
驚悚照片！連鎖便當店餐盒挖出「分屍滷蟑螂」
許雅鈞被爆私約大S女粉！　S媽怒發聲
切乳前最後一辣！　許維恩大解放「狂拍比基尼照」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

