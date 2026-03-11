辛柏毅失聯逾2個月！假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

▲飛官辛柏毅失聯至今已超過2個月。（圖／IDF經國號粉專提供）



記者黃資真／台北報導

空軍上尉飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16AM單座戰機執行夜航訓練，卻在花蓮外海失聯，至今已超過2個月仍不見蹤影，怎料卻有有心人士開設假帳號，自稱是辛「還活在太平洋海面上」，妻子無奈發文表示「拿別人的摯愛來開這種天大的玩笑，真的覺得不會遭天譴嗎？」並請求網友協助檢舉。

▲有人創建辛柏毅的假帳號，自稱還在太平洋海面上活著。（圖／翻攝自臉書，下同）



這位自稱是辛柏毅本人的臉書帳號，自1月24日起經常發文，表示他還活著，「大家就給我最後一次最高規格百分之百搜救成功方法，真的大家給我辛柏毅一次機會」、「我辛柏毅也永遠不屈服太平洋的海浪，我等著搜救人員救我回家」、「我在太平洋外海面上很遠漂流喝雨水露水維持活著」，甚至打卡位置就在太平洋上。最新一篇則是變成「馬公城隍爺」，狂言「如果妳們想要妳兒子辛柏毅的命，就快去救他回家，本座城隍爺等妳們回話」，文章內容相當詭異。

妻子10日在Threads發文，無奈嘆「這些東西在家屬及太太本人眼裡，都是在傷口上瘋狂的撒鹽與加害」，還有人公審她罔顧先生的生命置之不理，這些自己都可以忍受，「拿別人的摯愛來開這種天大的玩笑，真的覺得不會遭天譴嗎？」，希望網友可以協助檢舉，也請陌生人不要再消費她的老公。

文末，妻子喊話「雖然你對我失約了，但我仍舊會等著你，等你回來帶我去拍那套我們來不及穿的白紗」，流露對老公的思念之情。