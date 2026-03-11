台南芒果前進日本高端市場　黃偉哲東京食品展簽MOU拓展精品通路

▲台南市長黃偉哲於東京食品展出席「台灣農水產物館」開幕，並見證台南芒果日本通路合作簽署。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南農產品持續拓展海外市場。台南市長黃偉哲10日赴日本東京出席農業部於東京食品展設置的「台灣農水產物館」開幕典禮，並代表台南市政府與日本三越伊勢丹控股集團旗下MI Foodstyle、株式會社Reproall，以及玉井聯興青果合作社共同簽署芒果採購合作備忘錄（MOU），象徵台南芒果正式深化布局日本高端通路。

農業部長陳駿季、駐日代表李逸洋及立委陳亭妃、林宜瑾等人也到場見證。

黃偉哲表示，農業部代表農民與農產品，外貿協會負責國際市場拓展，而駐日代表李逸洋則是台日交流的重要橋梁，各方共同合作，讓台灣優質農產品能順利打入日本市場，並建立長期穩定的銷售管道。他指出，台南是台灣重要的芒果產地，愛文芒果品質優異，長年深受國際市場喜愛，此次合作也象徵台南農產邁向更高端的市場。

黃偉哲也特別感謝玉井聯興青果合作社長期協助推動外銷，以及MI Foodstyle董事長雨宮隆一積極促成合作。他指出，透過與日本高端零售通路合作，讓台南農產品逐步走入日本消費市場，也讓更多日本消費者認識並喜愛來自台南的優質水果。

台南市政府指出，近三年來市府持續協同玉井聯興青果合作社，與日方業者密切接洽與交流，逐步建立合作基礎。去年更邀請MI Foodstyle董事長雨宮隆一親自到台南產地訪查，深入了解台南芒果與農產品的栽培環境及品質管理，進一步強化日方對台南農產的信任與合作意願。

目前MI Foodstyle旗下精品超市「Queen’s Isetan」，已連續三年選購台南頂級愛文芒果於日本門市上架販售，市場反應良好。除了鮮果外，去年也成功導入芒果乾、鳳梨乾等加工產品，讓日本消費者能以不同形式品嘗台南風味。

台南市府表示，此次簽署MOU不僅是三年深耕合作的成果，更是未來深化合作的重要起點。未來除了持續推廣愛文芒果外，也將積極拓展更多台南優質農產品及加工品進入日本市場，透過日本精品零售通路的品牌形象與銷售網絡，提升台南農產在國際市場的能見度與競爭力。

市府強調，台南農業不只重視產量，更重視品質與品牌形象，透過國際合作與通路布局，讓世界看見台南農產的實力，並為農民創造更穩定且高價值的外銷市場。