　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化市回收新制上路！民眾轟：丟垃圾還要看日曆　清潔隊急滅火

▲彰化分日回收新制上路挨轟擾民。（圖／彰化市清潔隊提供）

▲彰化分日分項回收新制上路。（圖／彰化市清潔隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所清潔隊從3月1日起試辦資源回收「分日分類」新制，不料才實施短短10天，就引發不少上班族和長輩反彈，痛批政策「擾民」，有人抱怨平日要上班根本趕不上回收時間，也有人說老人家記不住哪一天該丟什麼，丟垃圾還要看日曆，面對民眾砲火，清潔隊強調目前仍在宣導期，正在彙整各方意見，審慎評估未來週六是否改為「全回收日」，讓民眾可以不分類一次丟，希望在兼顧隊員工作安全的前提下，找到最便民的折衷方案。

為了減輕清運負擔與維護隊員安全，彰化市從3月開始試辦「分日分類回收」，規定每週一、五收取塑膠、金屬、玻璃，每週二、四、六則收取紙類及紙容器。清潔隊解釋，之所以要改制，是因為近年溪州焚化爐對於分類品質要求提高，去年度因為分類不合格被退運的次數，從過去平均每年不到2次，暴增到6次，每一次退運都代表油錢、時間和人力的額外耗損。

▲彰化分日回收新制上路挨轟擾民。（圖／彰化市清潔隊提供）

▲彰化分日回收新制上路挨轟擾民。（圖／彰化市清潔隊提供）

此外，隨著回收物數量暴增，為了把東西塞進回收車，隊員有時不得不冒險堆疊過高，不僅違反《道路交通安全規則》大型車裝載高度不得超過4公尺的規定，更嚴重威脅執勤安全。因此，透過分日分流，能有效控制單日回收量，騰出更多空間，也讓隊員不用再「疊好疊滿」。

不過，這項立意良善的政策卻讓習慣週末處理家務的上班族大喊吃不消，不少市民在清潔隊臉書粉絲專頁留言，有人氣憤地說：「我們每天被垃圾車時間綁住還不夠嗎？現在連回收都要搞得這麼複雜，以為大家都很閒？」也有民眾無奈表示：「週六才能放假的上班族，是不是家裡最好不要有塑膠和鐵鋁罐？」甚至有人直言，這個政策根本沒替受薪階級著想。除了時間不便，記憶混亂也是一大問題，有長輩就抱怨根本記不清楚哪一天該丟什麼，「丟個垃圾還要看日曆，實在很麻煩。」

▲彰化分日回收新制上路挨轟擾民。（圖／彰化市清潔隊提供）

對此，彰化市清潔隊長張筱薇坦言，實施10天以來，確實感受到回收車的空間確實有改善，但民眾的困擾他們也聽到了。她表示，目前規劃將量最大的紙類安排在二、四、六回收，塑膠類則在周一、五處理，就是為了簡化記憶。但針對上班族反映週六以外無法丟棄的問題，她透露內部正在研議是否讓週六成為「全回收日」，也就是無論是哪一類回收物，當天都可以一次丟。

▲彰化分日回收新制上路挨轟擾民。（圖／彰化市清潔隊提供）

不過張筱薇也點出兩難「如果大家都擠在週六丟，那當天的量可能會像過年一樣爆炸，到時候收運時間拉長，可能拖到晚上9點、10點，反而影響到更多人的作息。」目前這項政策仍在試辦階段，預計4月1日起正式上路。

清潔隊統計，目前約有五成民眾能順利配合，未來將持續觀察3、4月的實際清運量能，並與里長及市民溝通，進行滾動式調整。隊長張筱薇強調，分日分類的核心目標是為了避免單日回收量爆炸，保護隊員工作安全，但若能找到一個「便民」與「安全」的平衡點，他們願意傾聽民意，做出最合適的修正。

▲彰化分日分項回收新制上路。（圖／翻攝自彰化市清潔隊臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
議員包養火辣網紅！　詹江村爆「內幕大逆轉」
快訊／記憶體滿血復活！　7檔亮燈
快訊／NBA單場狂轟83分！　超越Kobe神紀錄
快訊／李四川辭職戰新北　北市府升「他」任副市長
遭三度下老鼠藥毒害！Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身
辛柏毅假帳號「在太平洋上打卡」　妻無奈發聲
「奇蹟啦啦隊美少女」登日媒！　東京街頭照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

伸3根手指！新北市前議員廖正良收賄30萬護航違建　改判5年6月

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

小港機場跑道旁果園起火！恐怖火舌濃煙竄天　消防員接力灌救

辛柏毅失聯逾2個月！假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

彰化市回收新制上路！民眾轟：丟垃圾還要看日曆　清潔隊急滅火

強風狂吹！桃園山區大樹倒下橫躺路中　交通中斷住戶停電

趕上班「切西瓜左轉」遭對向機車撞飛躺路中　台中婦送醫不治

惡孫討不到錢痛毆90歲嬤！全身黑青畫面曝　腦出血送加護病房

淡水奪命事故！男牽單車與機車碰撞　害騎士遭輾斃下場曝

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

伸3根手指！新北市前議員廖正良收賄30萬護航違建　改判5年6月

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

小港機場跑道旁果園起火！恐怖火舌濃煙竄天　消防員接力灌救

辛柏毅失聯逾2個月！假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

彰化市回收新制上路！民眾轟：丟垃圾還要看日曆　清潔隊急滅火

強風狂吹！桃園山區大樹倒下橫躺路中　交通中斷住戶停電

趕上班「切西瓜左轉」遭對向機車撞飛躺路中　台中婦送醫不治

惡孫討不到錢痛毆90歲嬤！全身黑青畫面曝　腦出血送加護病房

淡水奪命事故！男牽單車與機車碰撞　害騎士遭輾斃下場曝

「字看得見卻讀不懂」他嚇壞　送急診竟中風了！醫曝3大警訊

北投大地「住第2晚半價」含早餐　慕舍贈2400餐飲、Uber200元折抵

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

以色列6比2勝荷蘭！拿下D組第3　兩隊結束經典賽之旅

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

Joseph Joseph不鏽鋼新作登場　中性極簡線條升級廚房居家

議員包養火辣網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友盜領300萬要報復

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

安心亞神Cover陳土豆新歌！　原唱誇：表情很到位

社會熱門新聞

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

夫帶紅粉知己上摩鐵　代價賠妻8萬元

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

朋友妻更刺激？　夫怒告妻出軌卻翻車

持刀闖總統府男喊神諭　法院裁定暫行安置6個月

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

醫美富二代吸毒壞掉　上銬畫面曝

瑪利歐「？磚塊」提燈傳詐騙

台南柳營工廠失火　5人均獲救

高雄媽獨留10歲兒在家吃飯！　兒「墜樓雙腿骨折」送醫

更多熱門

相關新聞

台南鹽水蜂炮徹夜響175名清潔人員清晨進場清出22.5噸垃圾

台南鹽水蜂炮徹夜響175名清潔人員清晨進場清出22.5噸垃圾

台南鹽水蜂炮3日晚間震撼登場，數十萬人潮湧入小鎮，炮聲徹夜未歇，街頭巷尾滿是炮屑與垃圾。為讓市容儘速恢復整潔，台南市環保局4日清晨5時多即啟動清理機制，調派約175名清潔人員及各式車輛機具全面進駐展開作業，搶在上午9時前清出約22.5公噸垃圾，以最高效率完成復原任務。

丟完垃圾發現150萬現金不見！緊急報案

丟完垃圾發現150萬現金不見！緊急報案

玉璞停車場垃圾違規棄置　玉里鎮公所將取締開罰

玉璞停車場垃圾違規棄置　玉里鎮公所將取締開罰

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

過年「舊襪子」別丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

過年「舊襪子」別丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

關鍵字：

彰化市清潔隊垃圾回收分日分類

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面