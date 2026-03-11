彰化市回收新制上路！民眾轟：丟垃圾還要看日曆　清潔隊急滅火

▲彰化分日分項回收新制上路。（圖／彰化市清潔隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所清潔隊從3月1日起試辦資源回收「分日分類」新制，不料才實施短短10天，就引發不少上班族和長輩反彈，痛批政策「擾民」，有人抱怨平日要上班根本趕不上回收時間，也有人說老人家記不住哪一天該丟什麼，丟垃圾還要看日曆，面對民眾砲火，清潔隊強調目前仍在宣導期，正在彙整各方意見，審慎評估未來週六是否改為「全回收日」，讓民眾可以不分類一次丟，希望在兼顧隊員工作安全的前提下，找到最便民的折衷方案。

為了減輕清運負擔與維護隊員安全，彰化市從3月開始試辦「分日分類回收」，規定每週一、五收取塑膠、金屬、玻璃，每週二、四、六則收取紙類及紙容器。清潔隊解釋，之所以要改制，是因為近年溪州焚化爐對於分類品質要求提高，去年度因為分類不合格被退運的次數，從過去平均每年不到2次，暴增到6次，每一次退運都代表油錢、時間和人力的額外耗損。

▲彰化分日回收新制上路挨轟擾民。（圖／彰化市清潔隊提供）

此外，隨著回收物數量暴增，為了把東西塞進回收車，隊員有時不得不冒險堆疊過高，不僅違反《道路交通安全規則》大型車裝載高度不得超過4公尺的規定，更嚴重威脅執勤安全。因此，透過分日分流，能有效控制單日回收量，騰出更多空間，也讓隊員不用再「疊好疊滿」。

不過，這項立意良善的政策卻讓習慣週末處理家務的上班族大喊吃不消，不少市民在清潔隊臉書粉絲專頁留言，有人氣憤地說：「我們每天被垃圾車時間綁住還不夠嗎？現在連回收都要搞得這麼複雜，以為大家都很閒？」也有民眾無奈表示：「週六才能放假的上班族，是不是家裡最好不要有塑膠和鐵鋁罐？」甚至有人直言，這個政策根本沒替受薪階級著想。除了時間不便，記憶混亂也是一大問題，有長輩就抱怨根本記不清楚哪一天該丟什麼，「丟個垃圾還要看日曆，實在很麻煩。」

對此，彰化市清潔隊長張筱薇坦言，實施10天以來，確實感受到回收車的空間確實有改善，但民眾的困擾他們也聽到了。她表示，目前規劃將量最大的紙類安排在二、四、六回收，塑膠類則在周一、五處理，就是為了簡化記憶。但針對上班族反映週六以外無法丟棄的問題，她透露內部正在研議是否讓週六成為「全回收日」，也就是無論是哪一類回收物，當天都可以一次丟。

不過張筱薇也點出兩難「如果大家都擠在週六丟，那當天的量可能會像過年一樣爆炸，到時候收運時間拉長，可能拖到晚上9點、10點，反而影響到更多人的作息。」目前這項政策仍在試辦階段，預計4月1日起正式上路。

清潔隊統計，目前約有五成民眾能順利配合，未來將持續觀察3、4月的實際清運量能，並與里長及市民溝通，進行滾動式調整。隊長張筱薇強調，分日分類的核心目標是為了避免單日回收量爆炸，保護隊員工作安全，但若能找到一個「便民」與「安全」的平衡點，他們願意傾聽民意，做出最合適的修正。