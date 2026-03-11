白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步至北港朝天宮進香，每年都吸引海量信眾。今(11日)一早開放報名，還不到1個小時，廟方就亮出「截止點」告示牌，引起網友熱議。

▲苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步至北港朝天宮進香報名。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮粉專）

廟方告示牌表示「因報名人數已達作業極限，今日在此設置截止點，截止點之後，可能明日再受理報名，請各位香燈腳理解體諒」。底下粉絲紛紛留言「好恐怖，去年去現場排隊早上8點多開始排到下午才出現截止點的！今年也太早截止點了」、「3/8就開始佔位排隊了」、「辛苦了！」、「有進步，不讓人乾等」。

由於報名的香燈腳逐年暴增，也有民眾建議增加作業的櫃台人「因報名人數不到1萬時，有處理人員3人，現30幾萬也是3人（不知今年是否有增加）這樣報名人員也就不用排那麼久，志工及相關人員也可以早點休息，不用像去年第一天處理到晚上10點多才能休息」，不過也有人認為志工不好請，「你們不要第一天急著去排隊不就可以不用增加人力了」。

據了解，白沙屯媽祖進香報名人數在2023年人數首次破10萬，2024年更達17萬9971人，去年再度激增8成，2025年報名人數達32萬人，每年香燈腳人數都創下歷史新高，白沙屯媽祖進香已成台灣宗教盛事。

▲拱天宮白沙屯媽祖吸引海量信徒。（圖／ETtoday資料照）