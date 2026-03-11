趕上班「切西瓜左轉」遭對向機車撞飛躺路中　台中婦送醫不治

▲台中婦疑趕上班騎越雙黃線，遭對向機車撞飛不治。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市67歲林姓女子昨（10）天上午騎機車上班途中，疑搶快跨越雙黃線左轉，在路口遭對向直行25歲林姓男子騎的機車撞上，林女被撞倒地，送醫搶救仍告不治，事故原因及肇事責任有待警方釐清。

林女昨天上午騎經向上路二段跨越雙黃線，行駛到對向車道，想在向上路、惠中路左轉，結果與對向林男騎來的發生碰撞，林女傷重，送醫急救不治，林男四肢擦挫傷，醫院治療中，2人酒測值均為0，全案依過失致死罪嫌送辦林男。