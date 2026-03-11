　
政治

王瑞德痛批韓國：沒運動精神的被三振　 爛國家！死都不去消費

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊文保景遭網友炎上。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026年世界棒球經典賽韓國與澳洲之戰，韓國在9局上攻下關鍵第7分後，打者文保景面對好球卻未出棒，站著遭三振，事後被部分台灣球迷質疑「控分」，IG也遭到洗版，韓媒《體育韓國》則評論「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」。對此，媒體人王瑞德10日痛批，從舔共總統，到沒有一點運動精神的被三振王，一無是處！爛國家！死都不去消費！這則貼文吸引近4千人按讚，更有大批支持者認同紛紛留言批評韓國，引起討論。

日前韓澳之戰，由於韓國打者文保景最後一個打席面對好球均未出棒，導致部分台灣球迷質疑「控分」，他的IG更遭到大量網友洗版，有人指責文保景沒有體育精神、缺乏運動員精神，甚至還有人身攻擊，嘲諷文保景身材。

韓媒《體育韓國》則發文評論認為，「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」。

對此，媒體人王瑞德痛批反擊，南韓媒體批評台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差，南韓除啦啦隊和天團藝人外，從舔共的總統，到沒有一點運動精神的被三振王，一無是處！爛國家！死都不去消費！這則貼文吸引近4千人按讚，更有大批支持者認同紛紛留言批評韓國，引起討論。

▼王瑞德 。（圖／資料照）

▲▼王瑞德 。（圖／資料照）

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

議員包養火辣網紅！　詹江村爆「內幕大逆轉」
快訊／記憶體滿血復活！　7檔亮燈
快訊／NBA單場狂轟83分！　超越Kobe神紀錄
快訊／李四川辭職戰新北　北市府升「他」任副市長
遭三度下老鼠藥毒害！Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身
辛柏毅假帳號「在太平洋上打卡」　妻無奈發聲
「奇蹟啦啦隊美少女」登日媒！　東京街頭照曝光

陳其邁今率團訪美直搗科技核心！行程引關注　他喊：沒有要選舉

兩個女人的戰爭！立院召委名單出爐　衛環綠營喬到10點多才確定林月琴

快訊／李四川辭職戰新北！北市府升「他」任副市長　人事異動曝

「輸民調就加入」　新北藍軍抗拒合作黃國昌

卓榮泰赴日看球賽「松指部出境」惹議　前空軍副司令2點質疑

初選前夕遭爆黑料　呂瀅瀅：不排除黨內惡鬥

「體位區分標準」尚未公告　內政部：持續彙整意見、規劃性別友善配套

486先生秀松指部照片嗆「有什麼奇怪」　PTT炸鍋：軍用機場能拍？

駐日代表李逸洋率團送機！中華隊搭機返國　最新動態曝

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

「字看得見卻讀不懂」他嚇壞　送急診竟中風了！醫曝3大警訊

北投大地「住第2晚半價」含早餐　慕舍贈2400餐飲、Uber200元折抵

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

以色列6比2勝荷蘭！拿下D組第3　兩隊結束經典賽之旅

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

Joseph Joseph不鏽鋼新作登場　中性極簡線條升級廚房居家

議員包養火辣網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友盜領300萬要報復

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

【到北檢告發】卓榮泰「私人包機」松指部起飛！　新黨按鈴告他瀆職

2026WBC王瑞德2026中華隊文保景韓國民進黨

