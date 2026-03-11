王瑞德痛批韓國：沒運動精神的被三振　 爛國家！死都不去消費

▲韓國隊文保景遭網友炎上。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026年世界棒球經典賽韓國與澳洲之戰，韓國在9局上攻下關鍵第7分後，打者文保景面對好球卻未出棒，站著遭三振，事後被部分台灣球迷質疑「控分」，IG也遭到洗版，韓媒《體育韓國》則評論「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」。對此，媒體人王瑞德10日痛批，從舔共總統，到沒有一點運動精神的被三振王，一無是處！爛國家！死都不去消費！這則貼文吸引近4千人按讚，更有大批支持者認同紛紛留言批評韓國，引起討論。

日前韓澳之戰，由於韓國打者文保景最後一個打席面對好球均未出棒，導致部分台灣球迷質疑「控分」，他的IG更遭到大量網友洗版，有人指責文保景沒有體育精神、缺乏運動員精神，甚至還有人身攻擊，嘲諷文保景身材。

韓媒《體育韓國》則發文評論認為，「這些台灣球迷的水準，甚至比未能晉級第2輪的中華隊水準更加低下」。

對此，媒體人王瑞德痛批反擊，南韓媒體批評台灣網友水準比未能晉級的中華隊還差，南韓除啦啦隊和天團藝人外，從舔共的總統，到沒有一點運動精神的被三振王，一無是處！爛國家！死都不去消費！這則貼文吸引近4千人按讚，更有大批支持者認同紛紛留言批評韓國，引起討論。

▼王瑞德 。（圖／資料照）