大陸 大陸焦點 特派現場

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池　李雲飛：已考慮過並有效解決

▲比亞迪兆瓦閃充電樁。（圖／CFP）

▲比亞迪兆瓦閃充電樁。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

比亞迪5日發布新一代閃充技術，宣稱電動車可在短時間內完成高比例、高品質充電，引起外界關注。不過，部分網友質疑快速充電可能影響電池壽命。對此，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛回應稱，相關問題在研發階段已納入考量並已解決。

▲比亞迪兆瓦閃充電樁。（圖／CFP）

《瀟湘晨報》報導，3月10日，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛發文：看到網路上有很多關於閃充對電池壽命，閃充對電網的一些討論，其實大家的擔心也好，顧慮也罷，我們在電池研發階段及儲充方案初期就已經考慮過了，並有效解決。

李雲飛指出，外界對閃充技術可能影響電池壽命或電網負荷的討論近期增加，但比亞迪在電池研發與儲充方案設計初期就已將相關問題納入評估，「相關技術與解決方案已在第二代刀片電池及閃充技術發佈會中說明。」

此前，比亞迪於3月5日舉行「閃充中國 改變世界」技術發布會。比亞迪董事長王傳福表示，搭載第二代刀片電池的車輛，在充電條件下可在約5分鐘內將電量從10%提升至70%，約9分鐘可從10%充至97%，充電速度已接近傳統燃油車加油時間。

▲比亞迪兆瓦閃充電樁。（圖／CFP）

至於「閃充是否會影響電池壽命」，比亞迪方面表示，第二代刀片電池在高速充電情況下仍能保持耐用性，並稱電池質保容量保持率整體提升約2.5%。

另一方面，蔚來創辦人、董事長兼執行長李斌則在談及充電模式時表示，超快充與換電各有不同應用場景，「換電在電池壽命管理方面具有系統性優勢，而頻繁使用超快充可能對電池健康與長期安全性帶來影響，因此若從電池健康角度考量，條件允許時仍建議採用慢充方式。」

03/09 全台詐欺最新數據

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池　李雲飛：已考慮過並有效解決

比亞迪閃充充電技術刀片電池電池壽命電動車新能源車

