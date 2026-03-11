伊朗衝突3大走向！川普「提早喊卡」恐更糟　最壞劇本曝光

▲川普2月28日下令空襲伊朗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN全球事務分析師麥格克（Brett McGurk）指出，美國對伊朗軍事行動發展可能出現3大走向，其中「伊朗被圍堵」機率高達60%，但若總統川普提前喊卡，恐怕導致德黑蘭政權更加大膽，反讓中東陷入更加不穩定的局面。

麥格克的假設情境中，還有幾個基本條件，包括新任最高領袖未被擊殺，德黑蘭未出現進一步政治動盪，以及能源價格保持在高點。

伊朗被圍堵（60%）

麥格克表示，此情境類似1990年代的伊拉克模式。川普與盟友設法控制經濟衝擊，同時給予美軍足夠時間，完成明確軍事目標，也就是削弱伊朗對外投射武力的能力及國防工業基礎，但不追求德黑蘭政權更迭。

目標完成後，高強度軍事行動告一段落，但國際制裁仍將持續施壓，迫使德黑蘭放棄核計畫及長程飛彈計畫。

接下來數月甚至數年，美國與以色列可能持續巡邏伊朗領空，隨時打擊任何重建軍事能力的企圖。

▼德黑蘭遭美軍與以色列轟炸後的情況。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

伊朗更大膽（30%）

麥格克坦言這是最糟糕的情境，若全球經濟衝擊太大，川普被迫在軍事目標完成之前「過早」宣布勝利並撤軍，將讓伊朗政權得以重新鞏固勢力，重建飛彈、無人機、核武等軍事實力，導致中東情勢比開戰之前更加嚴峻，波斯灣國家持續面臨威脅。

屆時，美國將被迫更深入介入中東事務，為波斯灣盟友提供進一步防務支持。中東貿易或商業活動，不論是船運保險或長期資本投入，成本也會比現在高出許多。

伊朗政府垮台（10%）



麥格克認為這是最佳情境，軍事打擊嚴重削弱伊朗政府，民眾更有信心重新上街推翻政權。不過，根據歷史經驗，光靠外部軍事壓力，缺乏地面部隊或當地武裝反對派，很難導致政權迅速垮台。

這種情境的發生機率之所以這麼低，是因為美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）及中央司令部指揮官庫珀（Adm. Brad Cooper）早已表明，軍事行動目標是削弱伊朗對外國投射武力的能力，而非德黑蘭對內行使權力的能力。

麥格克指出，以上三種情境並不互斥，也可能其中幾種同時發生。但不論如何，這場軍事行動都需要數周時間才會完成。白宮證實最初計畫時程為4周至6周，五角大廈官員10日拒絕透露具體時間表。