　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗衝突3大走向！川普「提早喊卡」恐更糟　最壞劇本曝光

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普2月28日下令空襲伊朗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN全球事務分析師麥格克（Brett McGurk）指出，美國對伊朗軍事行動發展可能出現3大走向，其中「伊朗被圍堵」機率高達60%，但若總統川普提前喊卡，恐怕導致德黑蘭政權更加大膽，反讓中東陷入更加不穩定的局面。

麥格克的假設情境中，還有幾個基本條件，包括新任最高領袖未被擊殺，德黑蘭未出現進一步政治動盪，以及能源價格保持在高點。

伊朗被圍堵（60%）

麥格克表示，此情境類似1990年代的伊拉克模式。川普與盟友設法控制經濟衝擊，同時給予美軍足夠時間，完成明確軍事目標，也就是削弱伊朗對外投射武力的能力及國防工業基礎，但不追求德黑蘭政權更迭。

目標完成後，高強度軍事行動告一段落，但國際制裁仍將持續施壓，迫使德黑蘭放棄核計畫及長程飛彈計畫。

接下來數月甚至數年，美國與以色列可能持續巡邏伊朗領空，隨時打擊任何重建軍事能力的企圖。

▼德黑蘭遭美軍與以色列轟炸後的情況。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

▲▼伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色烈轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗更大膽（30%）

麥格克坦言這是最糟糕的情境，若全球經濟衝擊太大，川普被迫在軍事目標完成之前「過早」宣布勝利並撤軍，將讓伊朗政權得以重新鞏固勢力，重建飛彈、無人機、核武等軍事實力，導致中東情勢比開戰之前更加嚴峻，波斯灣國家持續面臨威脅。

屆時，美國將被迫更深入介入中東事務，為波斯灣盟友提供進一步防務支持。中東貿易或商業活動，不論是船運保險或長期資本投入，成本也會比現在高出許多。

▲▼伊朗首都德黑蘭遭到空襲，其實監視攝影系統早就被以色列牢牢掌握。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗政府垮台（10%）

麥格克認為這是最佳情境，軍事打擊嚴重削弱伊朗政府，民眾更有信心重新上街推翻政權。不過，根據歷史經驗，光靠外部軍事壓力，缺乏地面部隊或當地武裝反對派，很難導致政權迅速垮台。

這種情境的發生機率之所以這麼低，是因為美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）及中央司令部指揮官庫珀（Adm. Brad Cooper）早已表明，軍事行動目標是削弱伊朗對外國投射武力的能力，而非德黑蘭對內行使權力的能力。

麥格克指出，以上三種情境並不互斥，也可能其中幾種同時發生。但不論如何，這場軍事行動都需要數周時間才會完成。白宮證實最初計畫時程為4周至6周，五角大廈官員10日拒絕透露具體時間表。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
21歲「國產車千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！　7萬元名牌包丟地上
大阪市中心「6層樓高」巨大鋼管衝出地面！　詭異畫面曝
知名健身房突停業「警告不得進入」　教練也傻眼
交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死　揭另樁風流事
股票小白手滑！按進「一張0050」超慌　前輩笑了：沒差
柯蕭最後一舞！可能「沒登板」就遭淘汰　美球迷氣憤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗衝突3大走向！川普「提早喊卡」恐更糟　最壞劇本曝光

大阪市中心「6層樓高」巨大鋼管衝出地面！　詭異畫面曝光

全球富豪榜出爐！馬斯克蟬聯首富　史上首位「8000億富豪」誕生

日3白血病患者「打完抗癌藥」1死2命危！　體內竟驗出不明藥液

通用汽車控侵權！美啟動337條款調查　點名20業者「台廠占半數」

范斯or盧比歐？傳川普私下調查　共和黨金主「一面倒挺他」

金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

曾擠下周子瑜！24歲「全球最美女孩」訂婚曬145萬巨鑽

伊朗淪軍事政權？新領袖神隱　川普嗆「不滿意」：別想安穩度日

送貨員性侵！24歲女被逼拍片「還要微笑入鏡」　她出1招誘捕淫狼

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

伊朗衝突3大走向！川普「提早喊卡」恐更糟　最壞劇本曝光

大阪市中心「6層樓高」巨大鋼管衝出地面！　詭異畫面曝光

全球富豪榜出爐！馬斯克蟬聯首富　史上首位「8000億富豪」誕生

日3白血病患者「打完抗癌藥」1死2命危！　體內竟驗出不明藥液

通用汽車控侵權！美啟動337條款調查　點名20業者「台廠占半數」

范斯or盧比歐？傳川普私下調查　共和黨金主「一面倒挺他」

金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

曾擠下周子瑜！24歲「全球最美女孩」訂婚曬145萬巨鑽

伊朗淪軍事政權？新領袖神隱　川普嗆「不滿意」：別想安穩度日

送貨員性侵！24歲女被逼拍片「還要微笑入鏡」　她出1招誘捕淫狼

讚WBC台日大戰精彩感動　片山和之：盼加深日台「心之絆」

四個睡前小習慣　幫你整夜排毒＋好眠

距離不夠「硬切插隊下交流道」　三寶駕駛提告抗罰被打臉

女餵浪貓意外獲驚喜　幾天後「一窩小貓外送上門」傻：全家來蹭吃

快訊／南港嚴重車禍！騎士捲入轎車底　無呼吸心跳搶救中

從「凌晨排隊」到「椅子比人多」　嘉市千萬振興券兌換熱度驟降

婦逆闖西濱快速道路！無辜轎車被鏟翻車頭全爛　2人全身傷送醫

參山處三地植樹行動南投松柏嶺登場　邀民眾齊推低碳永續觀光

TVBS民調／藍綠政黨滿意度維持平盤35%　民眾黨下滑4個百分點

內輪差+視線死角！台中砂石車右轉拖輾騎士...頭部重創慘死

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

國際熱門新聞

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

4歲孫玩耍潑顏料！親嬤一怒竟「整桶熱水澆他頭上」

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

川普又要伊朗「無條件投降」！美股震盪收跌　台積電ADR跌近2美元

伊朗新防長傳遭擊斃　美以聯手空襲影像曝

費仔老婆「曬台灣國旗」：為Team Taiwan驕傲

美國將對伊朗發動「最猛攻擊」

向華強嘆兒子：專交豬朋狗友　2000億遺產交媳婦管理

伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」

五角大廈：美軍累計140人受傷　7人陣亡

伊朗布雷荷姆茲海峽！　川普怒嗆：不清除將面臨前所未有軍事後果

送貨員性侵　她被逼拍片「還要微笑」

大谷翔平回顧311大地震：隊友失去家人不知如何安慰

更多熱門

相關新聞

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　

面對美以聯手發動的軍事行動，伊朗官方昨10日釋出最嚴厲訊號。同日，伊朗外交部發言人巴加埃在德黑蘭接受《央視》獨家專訪時強調，美國在談判期間兩度背信發動襲擊，已徹底喪失外交信用。巴加埃直言，這場由美以悍然發動的「不義之戰」本質是為了掠奪石油資源，面對領土與民用設施遭受侵略，伊朗將全力以赴「要給美以一個教訓」，伊朗正處於捍衛國家主權與領土完整的關鍵時刻，將全力以赴抵抗美國和以色列的殘酷侵略。

范斯or盧比歐？金主一面倒挺他

范斯or盧比歐？金主一面倒挺他

川普怎收場？「體面」終戰或「硬打」到底

川普怎收場？「體面」終戰或「硬打」到底

東南亞多國停課砍工時　加油站排爆

東南亞多國停課砍工時　加油站排爆

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

關鍵字：

伊朗美軍中東川普以色列德黑蘭

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面