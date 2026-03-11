　
國際

奪取伊朗濃縮鈾「必派特種部隊」　美前官員評估：大規模動員

▲▼ 伊朗伊斯法罕（Isfahan）核子技術研究中心隧道入口，遭到美國空襲前後的衛星影像。分別攝於6月20日和22日。（圖／路透）

▲伊朗伊斯法罕（Isfahan）核子技術研究中心隧道入口，去年6月遭到美國空襲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前國防官員指出，若川普政府想要奪取伊朗濃縮鈾，必須大規模派遣特種部隊投入地面行動。去年6月「午夜重錘行動」美軍空襲伊朗核設施後，這些濃縮鈾據信仍被埋藏在廢墟深處。

大規模特種部隊是必要

2名前國防官員說，要奪取全部或部分伊朗已知擁有的970磅（約440 公斤）60%濃縮鈾，可能需要動用美軍特種部隊。

ABC News報導，特種部隊突襲行動通常由較小型團隊深入執行，較大型部隊負責外圍維安及空中掩護。官員透露，這項任務可能需要規模大得多的部隊，首先建立安全防線，確保「什麼都出不去、什麼都進不來」，再由空中武力提供掩護。

政府決定如何處理濃縮鈾，將決定部隊要在現場停留多久，但不論是取回全部濃縮鈾，或者徹底摧毀這些物質，可能都需要工兵部隊進場挖掘定位，「把能帶走的帶走，剩下的就炸毀，讓任何人都無法再使用」。

▼伊斯法罕市郊的濃縮鈾設施。（資料照／達志影像／美聯社）

▲▼2005年3月，伊朗伊斯法罕（Esfahan）市郊鈾轉化設施。（圖／達志影像／美聯社）

川普第一任期的國防部長艾斯培（Mark Esper）也同意，必須投入大量兵力才可能達成目標，但他9日晚間受訪時警告，任何奪取濃縮鈾的軍事行動都將「極度危險」。

伊朗濃縮鈾多危險？

民生用途的濃縮鈾通常為3至20%，但伊朗多年來持續將鈾濃縮至60%，並且宣稱用於民生用途。

儘管去年6月空襲後，川普宣稱伊朗核能力被徹底摧毀，但美國官員警告，伊朗擁有的970磅60%濃縮鈾，最快只需一週就能進一步濃縮至90%的武器級標準，另外2200磅（約998公斤）20%濃縮鈾，也能夠在3至4周內被進一步濃縮至武器級標準。

官員說，「他們可以在很短的時間內，60%的只要一週到十天，20%的大概只要一個月，就能生產出1500公斤武器級鈾，足以製造40到50枚核彈。」

▼川普對伊朗發起軍事行動的首要目標，就是阻止該國核計畫。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）9日證實，伊朗的高濃縮鈾有將近一半、超過200公斤，存放在伊斯法罕（Isfahan）地下隧道設施內，而且很可能至今仍藏在該處。

川普怎麼說？

川普對伊朗行動設定3大軍事目標，首先就是阻止核武發展，其次為消滅彈道飛彈威脅，以及摧毀海軍力量。

他7日在空軍一號上向記者表示，不排除派遣地面部隊進入伊朗，但強調「只會為了非常充分的理由」才會這麼做。被問及是否動用地面部隊，管控伊朗核設施內部的濃縮鈾時，他說，「我們現在不會這麼做，或許以後吧」。

川普9日接受《紐約郵報》採訪直言，要決定是否採取地面行動「還差得遠」，「我們對此尚未做出任何決定。」

伊朗濃縮鈾下落曝光！原能總署：逾200kg「深藏地下隧道」

03/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

核武濃縮鈾特種部隊川普美軍伊斯法罕

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

