送貨員性侵！24歲女被逼拍片「還要微笑入鏡」　她出1招誘捕淫狼

▲24歲受害者聘請送貨員協助搬家，未料遭對方性侵。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞發生可怕性侵案，一名24歲華裔女子聘請送貨員協助搬家，未料竟遭對方藉機性侵，還遭全程錄影，甚至在事後被逼迫必須露出微笑合影。事後，她忍耐身心創傷與生命危險，以自己當作誘餌，成功協助警方逮捕嫌犯。

《中國報》報導，此案2月26日晚間發生在吉隆坡。送貨員協助從舊家搬運物品至新住處，未料抵達受害者新家之後，卻謊稱要進房間尋找物品，趁機將女子推倒在床上，脫衣侵犯。

犯案過程中，惡狼不理會女子哀求，反而拿出手機全程錄影，拍下猥褻與洩慾畫面。此外，他對受害者勒脖、用枕頭悶臉，恐嚇若敢呼救就當場殺死對方。洩慾過後，惡狼還強迫受害者與他微笑合影。

事後，受害者頸部、背部、腳部均留下明顯傷痕，儘管送貨員傳訊息道歉，她仍勇敢前往警局報案，並主動提出誘餌計畫。

受害者謊稱必須親眼看見嫌犯刪除影片，成功把對方約出來見面。2人在車上交談時，埋伏警方突然現身，歷經一陣追捕，最終成功逮到惡狼。

39歲被告莫哈末諾沙菲因，被指控暴力非禮、違反自然性行為罪。6日出席吉隆坡地方法院時，他原本在聆聽罪名宣讀後認罪，但在聽取案情陳述時，卻因認為「造成身體傷害」的刑罰過重，又改口拒絕認罪。全案預計30日再次開庭。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。