惡孫討不到錢痛毆90歲嬤！全身黑青畫面曝　腦出血送加護病房

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東縣長治鄉發生誇張家暴案件，一名37歲孫子只因討不到錢，竟徒手痛毆90歲阿嬤，造成腦出血及全身多處瘀青挫傷，緊急送醫治療並住進加護病房。警方獲報後到場處理，除協助通報社政單位並聲請緊急保護令，全案也依程序移送地檢署偵辦；而婦人傷勢照片曝光後，可見雙眼、脖子與手腳布滿大片黑青，令人不忍。

▲屏東惡孫為錢痛毆90歲阿嬤，造成阿嬤嚴重受傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東分局表示，警方於4日上午接獲報案，指稱長治鄉香楊村一處民宅發生家庭暴力事件，員警立即趕赴現場了解。初步調查，37歲張姓男子疑似為了向家人討錢，竟對90歲阿嬤徒手施暴，導致老婦腦出血，臉部及四肢出現多處瘀青挫傷，情況相當嚴重，隨即由相關單位緊急送醫搶救，目前仍在加護病房觀察治療。

▲阿嬤全身多處瘀傷、腦出血，被送到加護病房救治。（圖／記者陳崑福翻攝）

家屬指控，張男長期對阿嬤施暴，且過去還有毒品、酒駕等多項前科，在地方上惡名昭彰。警方到場後立即蒐證並展開調查，同時依家庭暴力防治法規定通報社政單位，也協助被害人聲請緊急保護令，以確保安全，全案後續已移請地檢署偵辦。警方也強調，對家庭暴力案件秉持零容忍態度，若民眾發現或遭遇類似情形，應立即撥打110報案，讓相關單位及時介入處理。