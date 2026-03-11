強風狂吹！桃園山區大樹倒下橫躺路中　交通中斷住戶停電

▲強風吹倒路樹，傾倒路中阻礙通行。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭粗坑路山區因強勁6級陣風侵襲，導致路樹遭強風吹得攔腰折斷，粗大樹幹橫倒道路中央阻斷道路，並壓斷電線造成山區住戶停電，交通一度陷入中斷。警方獲報後立即趕赴現場處理，在熱心民眾合力下，將路樹迅速移除，順利恢復道路通行。

▲在警民合作下迅速清除傾倒路樹，恢復道路順暢。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局高平派出所巡邏警員黃宋柏彥、巫任禾日前接獲報案，在龍潭區粗坑路往佛陀世界園區山路有路樹遭強風吹斷倒塌，樹幹橫躺路中阻礙交通。2人獲報後立即趕赴現場，抵達後第一時間開啟巡邏車警示燈，在狹窄山路上警戒示警，提醒往來車輛減速慢行並注意安全，同時迅速通報相關單位前來支援。

員警一邊進行交通疏導，一邊著手排除路面障礙。高平里里長蘇朝文得知山區發生風災情形，也動員熱心里民攜帶電鋸趕到現場協助。眾人合力鋸斷樹木，搬移沉重枝幹，在警民同心協力合作下，不久即將橫倒路面的樹幹鋸斷並移置路旁，排除交通障礙，恢復道路順暢。

龍潭警分局分局長施宇峰表示，山區道路常因強風豪雨造成路樹倒塌等突發狀況，員警第一時間到場警戒與排除障礙，迅速恢復交通通行，充分展現守護民眾安全的責任與效率。同時亦感謝高平里里長動員熱心里民即時協助，充分展現警民合作的力量。