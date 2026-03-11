　
Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在詐騙手法無孔不入。一名廖小姐為了儲值手機預付卡，透過Google搜尋並點選了排列第一的網址；沒想到，在輸入信用卡資料後，竟收到一筆高達「5000萬外幣」的扣款驗證碼，嚇得她瞬間睡意全消，直呼差點傾家蕩產。

關鍵字廣告藏陷阱！差點輸入「毀滅性驗證碼」

廖小姐在Threads表示，因收到預付卡到期通知，便習慣性上網搜尋「如意卡儲值」，並點進搜尋結果最上方的網址。由於網站介面做得與官方幾乎一模一樣，她在選好儲值方案後便放心輸入信用卡資訊。

然而，當她準備輸入手機驗證碼時，赫然發現簡訊上的扣款金額竟是一長串驚人數字，「原本我很睏、眼睛都快閉上了，結果睜大眼睛一看不得了，一筆5000萬外幣。」

▲她Google官網「手機儲值100元」收簡訊嚇爛：5000萬。（圖／廖小姐授權引用）

▲她險些上當。（圖／廖小姐授權引用）

銀行證實5千萬扣款紀錄　客服急喊：快停卡

驚覺有異的她，立刻致電信用卡客服專線，經專員查詢後，證實系統確實發出了一筆金額高達5000萬外幣的扣款驗證簡訊。雖然最後因沒輸入驗證碼而未扣款成功，但由於卡號、到期日及個人資料已在釣魚網站洩漏，客服強烈建議「立刻停卡並換發新卡」，才結束這場險些賠掉身家的惡夢。

對此，網友們紛紛回應，「網路太方便，所以詐騙集團囂張」、「谷哥居然是詐騙幫兇，我都用APP儲值，你可以下載中華電信如意卡」、「預付卡繳費，我都親自跑電信局各分行繳納，比較安全」、「我也遇過！我剛去搜尋看到一個網域尾巴是.cv的，順手檢舉了」、「我都把國外刷卡全部關掉，臨時要用到再打開，這樣被盜刷的機會會減少很多」、「這種金額到底是想嚇死誰，詐騙集團也太貪了」、「真的要看清楚驗證碼簡訊，很多人都只看數字不看內容」。

守住荷包！她整理3點勸世

經過這次經驗，廖小姐也整理出3點提醒：首先，搜尋引擎第一名不代表安全，詐騙集團常購買關鍵字廣告；其次，簡訊驗證碼必看金額與幣別，千萬別因為趕時間或疲累就盲目輸入；最後，懷疑資料外洩應果斷換卡，只要在可疑網站輸入過個資，換卡才是最保險的停損方式。

．廖小姐授權引用。

03/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

