北韓力挺「哈米尼56歲兒」接班伊朗領袖！　轟美伊干涉他國內政

▲北韓力挺伊朗最新領袖，並斥責美國與伊朗干預他國內政。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗政局劇變之際，北韓公開表態支持德黑蘭最新領袖，同時強烈譴責美國與以色列對伊朗發動的「非法」軍事攻擊以干涉伊朗內政。平壤當局發表聲明稱，北韓尊重伊朗人民選擇自己領導人的權利。

根據《朝中社》11日報導，平壤外務省發言人嚴厲譴責美國與以色列對伊朗的軍事行動，指控兩國「透過非法軍事攻擊破壞區域和平，加劇全球不穩定局勢」。這名不具名發言人強調，北韓堅決反對任何外部勢力干預他國內政，警告以「言語威脅和軍事行動」試圖顛覆他國政府的做法「絕不可容忍」。

就在伊朗最高領袖哈米尼遭空襲身亡超過一周後，伊朗專家會議正式宣布由他的56歲次子穆傑塔巴·哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任伊朗最高領袖一職。平壤政府隨即發聲明表示尊重「伊朗人民的選擇」，並抨擊美以聯手破壞區域和平的行徑。

北韓政府明確表態支持伊朗專家會議選出新任最高領袖的決定，聲明指出這反映了「伊朗人民的權利與選擇」。《朝中社》引述該發言人說法報導，美以兩國對伊朗的軍事行動及「干預其內部事務、公然鼓吹推翻其社會制度的企圖，理應受到全世界譴責」。

新任伊朗最高領袖穆傑塔巴於1969年出生於馬什哈德，成長過程正值父親領導反國王運動的關鍵時期。他年輕時曾參與兩伊戰爭，後來在伊朗什葉派神學重鎮庫姆接受保守派神職人員教育，目前擁有「霍賈特伊斯蘭」宗教頭銜，比父親及伊朗伊斯蘭共和國創建者魯霍拉·何梅尼的「阿亞圖拉」頭銜低一階。

儘管宗教位階較低，穆傑塔巴長年在幕後扮演父親「守門人」的關鍵角色，逐步建構起龐大的勢力網絡。他與伊朗革命衛隊維持緊密關係，使其在國家政治與安全體系中握有可觀影響力。

另一方面，北韓官媒報導領導人金正恩在兩周內第二次視察核武巡弋飛彈試射，這次測試從一艘新型先進軍艦上發射。部分分析家研判，平壤此舉是在展示軍事實力，特別是在哈米尼遭擊斃、美軍擊沉伊朗海軍資產後，藉此向外界傳達訊息——與伊朗不同，北韓船艦有能力搭載核彈頭。