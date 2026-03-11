　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卓榮泰包機看球賽！蘇一峰喊「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻了

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰昨日赴立院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者周亭瑋／綜合報導

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賽，引發「包機赴日」爭議。胸腔科醫師蘇一峰今（11）日發文質疑，政府有權有錢安排私人行程包機出國看球，卻對身陷中東戰火的國人缺乏撤僑計畫。

醫師開砲：可以包機看球賽，卻無撤僑計畫

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰在文中提到，行政院長卓榮泰擁有資源能包下200個座位的飛機，飛往日本東京巨蛋享受球賽；但在中東戰區面臨生命威脅的台灣同胞，至今卻未見政府有包機撤僑的打算。

他認為，這種「有錢看球、沒錢救人」的現象極為諷刺，更不禁吐槽「這算什麼外交突破？」

網友正反觀點激戰

針對蘇一峰的質疑，不少網友表示認同，認為政府在急難救助上的表現，不如錦上添花來得積極，紛紛回應「真是丟臉丟到家了」、「錦上添花很會，真正急難總讓人民要靠自己」、「有錢包機去看棒球，沒錢包機讓中東國人回國」、「您說了大實話」、「如果他自掏包機把人民救回來，下一屆總統就是他了」。

不過，也有另一派聲音直言，兩者性質完全不同，認為蘇一峰的類比並不恰當，「所謂的類比，指的是有一定相同的基礎上，透過類似的過程，推論出相似的結果，這小學作文有教，是哪間國小畢業的？」「胡說八道」、「一碼事歸一碼事」。

卓榮泰親上火線：低調成行避干擾

面對包機爭議，行政院長卓榮泰昨日在接受質詢時回應，此行赴日過程極其小心謹慎，完全不想節外生枝。他坦言，之所以請求松指部協助並選擇清晨出發，就是為了審慎行事，不希望因新聞曝光而導致成行困難，甚至影響到其他民航特約航班。

卓榮泰強調，整趟行程是經過精密考量與安排，並非如外界所言僅是耍特權，而是為了確保在不干擾正常空中交通的情況下完成行程。

►韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫　一票人崩潰！
►中華隊「唯一沒登板」陳冠宇是誰？　三朝元老、12強功臣
►中華隊「1戰將」曾被看輕！體育大叔揭驚人數據：酸民該道

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
議員包養火辣網紅！　詹江村爆「內幕大逆轉」
快訊／記憶體滿血復活！　7檔亮燈
快訊／NBA單場狂轟83分！　超越Kobe神紀錄
快訊／李四川辭職戰新北　北市府升「他」任副市長
遭三度下老鼠藥毒害！Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身
辛柏毅假帳號「在太平洋上打卡」　妻無奈發聲
「奇蹟啦啦隊美少女」登日媒！　東京街頭照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

議員包養火辣網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友盜領300萬要報復

淡江大橋「風切魔音狂鳴」有解　公路局明啟動風洞試驗

贏韓國就是爽！彰化「阿泉爌肉飯」兌現祭品文　3/16霸氣送200碗

卓榮泰包機看球賽！蘇一峰喊「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻了

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

華航長榮徵才禁「AI寫履歷自傳」　虎航防求職者誇大不實

剩8℃！　明再急凍變天

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

文保景遭台灣人網暴　律師老實說「扯運動家精神很怪」

E級名媛「最強小三史」回顧！　22歲就不倫教授被抓包

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

議員包養火辣網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友盜領300萬要報復

淡江大橋「風切魔音狂鳴」有解　公路局明啟動風洞試驗

贏韓國就是爽！彰化「阿泉爌肉飯」兌現祭品文　3/16霸氣送200碗

卓榮泰包機看球賽！蘇一峰喊「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻了

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

華航長榮徵才禁「AI寫履歷自傳」　虎航防求職者誇大不實

剩8℃！　明再急凍變天

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

文保景遭台灣人網暴　律師老實說「扯運動家精神很怪」

E級名媛「最強小三史」回顧！　22歲就不倫教授被抓包

「字看得見卻讀不懂」他嚇壞　送急診竟中風了！醫曝3大警訊

北投大地「住第2晚半價」含早餐　慕舍贈2400餐飲、Uber200元折抵

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

以色列6比2勝荷蘭！拿下D組第3　兩隊結束經典賽之旅

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

Joseph Joseph不鏽鋼新作登場　中性極簡線條升級廚房居家

議員包養火辣網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友盜領300萬要報復

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

【母怒提再議】遭樹壓亡校方獲不起訴　逢甲碩士母痛哭：怎麼可能放得下

生活熱門新聞

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

高中生惡搞蔡英文哏圖！釣出本人回應

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

剩8℃！　明再急凍變天

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

三月中旬「好運上門三大生肖」

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

更多熱門

相關新聞

大研生醫47歲董猝逝　醫揭「猝死前症狀」4族群高風險

大研生醫47歲董猝逝　醫揭「猝死前症狀」4族群高風險

「大研生醫（7780）」董事長張家銘驚傳於睡夢中猝逝，享年47歲，震驚各界。對此，胸腔內科醫師蘇一峰表示，睡夢猝死高風險族群包括40-70歲男性、高血壓控制不佳、長期打呼、有心臟病家族史者。

卓榮泰包機赴日　前空軍副司令2點質疑

卓榮泰包機赴日　前空軍副司令2點質疑

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

卓揆看棒球沒問題！前元首機師「疑1事」

卓揆看棒球沒問題！前元首機師「疑1事」

關鍵字：

包機爭議撤僑問題卓榮泰中東危機蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面