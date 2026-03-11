卓榮泰包機看球賽！蘇一峰喊「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻了

▲行政院長卓榮泰昨日赴立院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者周亭瑋／綜合報導

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賽，引發「包機赴日」爭議。胸腔科醫師蘇一峰今（11）日發文質疑，政府有權有錢安排私人行程包機出國看球，卻對身陷中東戰火的國人缺乏撤僑計畫。

醫師開砲：可以包機看球賽，卻無撤僑計畫

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰在文中提到，行政院長卓榮泰擁有資源能包下200個座位的飛機，飛往日本東京巨蛋享受球賽；但在中東戰區面臨生命威脅的台灣同胞，至今卻未見政府有包機撤僑的打算。

他認為，這種「有錢看球、沒錢救人」的現象極為諷刺，更不禁吐槽「這算什麼外交突破？」

網友正反觀點激戰

針對蘇一峰的質疑，不少網友表示認同，認為政府在急難救助上的表現，不如錦上添花來得積極，紛紛回應「真是丟臉丟到家了」、「錦上添花很會，真正急難總讓人民要靠自己」、「有錢包機去看棒球，沒錢包機讓中東國人回國」、「您說了大實話」、「如果他自掏包機把人民救回來，下一屆總統就是他了」。

不過，也有另一派聲音直言，兩者性質完全不同，認為蘇一峰的類比並不恰當，「所謂的類比，指的是有一定相同的基礎上，透過類似的過程，推論出相似的結果，這小學作文有教，是哪間國小畢業的？」「胡說八道」、「一碼事歸一碼事」。

卓榮泰親上火線：低調成行避干擾

面對包機爭議，行政院長卓榮泰昨日在接受質詢時回應，此行赴日過程極其小心謹慎，完全不想節外生枝。他坦言，之所以請求松指部協助並選擇清晨出發，就是為了審慎行事，不希望因新聞曝光而導致成行困難，甚至影響到其他民航特約航班。

卓榮泰強調，整趟行程是經過精密考量與安排，並非如外界所言僅是耍特權，而是為了確保在不干擾正常空中交通的情況下完成行程。

►韓國路邊攤「震撼一幕」她嚇到尖叫 一票人崩潰！

►中華隊「唯一沒登板」陳冠宇是誰？ 三朝元老、12強功臣

►中華隊「1戰將」曾被看輕！體育大叔揭驚人數據：酸民該道