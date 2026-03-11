淡水奪命事故！男牽單車與機車碰撞　害騎士遭輾斃下場曝

▲新北淡水駱姓男子牽自行車未靠邊導致機車騎士倒地遭車輾斃 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區駱姓男子牽引自行車行走時未依規定靠邊，與一輛機車發生碰撞，機車騎士倒地後又遭後方轎車撞擊，最終傷重不治。士林地檢署偵查後，牽車的駱姓男子涉犯過失致死罪，但考量其與家屬已達成和解且無前科，決定給予緩起訴1年處分。

2024年11月27日下午3時56分許，駱男牽引自行車行走在淡金路三段牛埔子附近道路（台2線約11公里處），當時駱男未注意應靠道路邊緣行走，與楊姓男子騎乘的普通重型機車發生碰撞。

事故發生後，楊男連人帶車倒地，滑入同方向內側車道，隨即遭鍾姓男子駕駛的小客車撞擊。楊男當場重傷，送醫搶救後仍宣告不治。

檢警調查時調閱交通事故卷宗資料，並參考新北車輛行車事故鑑定會鑑定意見書，以及相驗筆錄、相驗屍體證明書與相關照片等證據，釐清事故經過。至於駕車撞擊楊男的鍾姓男子部分，檢方另案偵辦後，不起訴處分確定。

檢察官認為，駱男行為已觸犯《刑法》第276條過失致死罪。不過考量駱男於警詢及偵查中坦承犯行，無前科紀錄，犯後態度良好，且已與死者楊男之子達成和解，告訴人並表示對緩起訴處分沒有意見。

檢方綜合考量情節後，認為以緩起訴處分較為適當，因此對駱男緩起訴1年，並須依規定履行相關條件。