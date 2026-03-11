受虐杜告犬失蹤全民協尋　 米可白心疼：不能讓牠無聲無息消失

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰目前行蹤不明。（圖／網友提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一隻年僅1歲大的杜告母犬「健康」，疑似遭到飼主用繩索瘋狂抽打，淒厲的哀嚎聲被鄰居錄下PO網後，立刻引爆網友的怒火，沒想到事件曝光後，「健康」竟然離奇失蹤長達一個多月，至今仍然下落不明。心急如焚的網友甚至懸賞最高30萬元，誓言「就算死了也要把牠找出來」，長期關注動保議題的女星米可白也跳出來發聲，呼籲大家一起協尋。

米可白在社群平台上透露，這幾天因為掛心「健康」的安危，她幾乎夜夜難眠，滿腦子都在想還有什麼方法能找到這個可憐的孩子，要怎麼樣才能讓這件事情被重視。她也拜託從事動物救援的朋友一起加入搜尋行列，雖然知道機會可能越來越渺茫，但她真的不想放棄。米可白難過地說：「就算最後牠真的離開了，至少我們也能把牠好好安置，讓牠有個尊嚴，而不是讓牠就這樣無聲無息地消失在這個世界上。」

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰目前行蹤不明。（圖／網友提供）

有知情人士透露「健康」的飼主「後台很硬」，讓不少人感到畏懼。對此，米可白則是大聲反問「我不懂什麼叫做『後台』，也不懂為什麼要『畏懼』，我只知道，這個孩子現在非常需要幫助！」她更直接點名彰化縣動物防疫所，質疑他們的處理方式令人難以理解。明明民眾已經提供了完整的受虐影片，為什麼當下沒有第一時間將狗帶走保護？只憑肉眼判斷狗沒有內傷，難道就不構成虐待嗎？難道不需要經過獸醫的專業檢查？

▲杜告犬失蹤，米可白發文大家一起協尋。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白痛批「難道一定要等到狗被打到斷手斷腳、器官受損，才算是虐待嗎？現在搞到狗不見了，沒有狗、沒有屍體，也找不到明確的逃逸畫面，就這樣草草結案，這樣真的合理嗎？」

對此，彰化縣動物防疫所以根據目前掌握的證據程度及相關事證，已經確認飼主有虐狗行為，已依《動物保護法》開罰1.5萬至7.5萬元，也呼籲若有民眾發現蹤跡，請立即通報。

▲杜告犬失蹤，米可白發文大家一起協尋。（圖／翻攝自米可白臉書）