駕駛國道突減速挨罰2.4萬反轉　法官：檢舉人沒保持安全距離

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）前年10月間開車載著2名幼童上國道，沒想到孩子突然拉動車門，他擔心發生危險，於是減速並進入避車彎，沒想到卻遭後車檢舉，挨罰2萬4000元。不過，高雄高等行政法院法官審理之後，認為阿輝的行為並不構成違規，反而是檢舉人未保持安全距離，最終裁定撤銷原處分。

▲阿輝遭檢舉在國道驟然減速，但法官認為他當時確實遇到突發狀況，最終裁定撤銷罰單。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2024年10月開車行經國道4號東向18.1公里處，因有「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」的行為，遭其他駕駛檢舉，事後挨罰2萬4000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿輝不服氣，決定提出行政訴訟，他強調，當時車子行駛在內側車道，車上載有2名幼童，孩子卻突然拉動門把，由於該路段前方是隧道，車道縮減，加上右方有來車，無法立刻打方向燈靠右滑行，他擔心發生危險，於是馬上減速，再透過後照鏡確認車門是否被打開，並非故意驟然減速。

高雄高等行政法院法官表示，經檢視相關影像證據，發現阿輝在行駛期間確實有驟然減速並緩速前行，接著打了左方向燈，向左跨越路面邊線，進入避車彎內暫停，幾分鐘之後才向右切回內側車道，最後加速進入隧道。

法官指出，結合影像畫面及阿輝的說詞看來，他確實有可能是因為行駛途中發生幼童拉動車門的突發狀況，加上外側車道持續有其他車輛通過，才會減速並進入避車彎臨停。

法官接著說到，檢舉人的車輛與阿輝的車輛沒有保持4至5組車道線的安全距離，如果檢舉人能隨時注意與前車保持安全距離，就算阿輝驟然減速，也未必會造成危險。

法官認為，綜合現有證據看來，阿輝在行車過程中為了確認車況，有短暫煞車減速，隨即進入避車彎，難認構成「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」的違規行為，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。