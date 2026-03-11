台東深夜砍人案釀2傷！「父替子擋刀」滿身血　2兇嫌逃逸中

▲台東砍人案，警鎖定兩嫌追緝中。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者楊晨東／台東報導

台東縣卑南鄉太平村10日深夜發生一起疑似討債糾紛引發的暴力攻擊事件，2名男子持刀與木棍攻擊屋內民眾，造成一名父親及其友人頭部受傷，經緊急送醫救治後所幸均無生命危險。警方已鎖定兩名嫌犯身分並展開追緝。

救護人員接獲通報後趕抵現場，將兩名頭部遭砍傷的傷者緊急送往醫院急救。傷者頭部包紮多層繃帶，其中一名遭波及的友人表示，當時情況混亂，事情尚未完全釐清就遭到攻擊，感到相當無辜。

案發地點位於卑南鄉太平村一處偏僻民宅，現場地面留有大量血跡。屋內一名年長婦人事後仍心有餘悸，表示當時情況驚險，讓人受到極大驚嚇。

據現場友人表示，案發當時56歲施姓屋主與隨母姓的20多歲秦姓兒子，以及岳母與兩名友人正在家中小酌聊天。晚間10時許，2名年約20多歲的男子駕車抵達屋前，並指稱秦男積欠近30萬元網路簽賭債務，上門討債。雙方交談約10多分鐘仍未達成共識。

未料兩名男子隨後返回車內，取出刀械及木棍欲進屋帶走秦男，施姓父親與54歲王姓友人上前勸阻，卻遭對方持刀與木棍攻擊頭部。兩人被砍打至滿身是血後，嫌犯隨即駕車逃離現場。

警方接獲報案後到場處理，並調閱周邊路口監視器追查嫌犯車輛行蹤，目前已鎖定涉案對象並展開追緝，相關案情仍待進一步釐清。