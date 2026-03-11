亞洲航空公司紛漲價！油價高檔逾3個月　廉航恐掀倒閉潮

▲航空燃料價格過去3周暴漲逾100％ 。（圖／紐澤西港務局提供）



記者張靖榕／綜合報導

中東戰火持續升溫，亞洲多家航空公司開始調漲機票價格，同時擬定若衝突升高導致航班停飛的應變計畫。分析指出，亞洲航空業者普遍較少進行燃油避險，一旦油價飆升，衝擊將更為明顯。

航空燃料價格暴漲150%

彭博資訊報導，美國與伊朗衝突已持續超過一周，中東部分航空公司與機場一度受戰火影響、營運接近停擺，但航班正逐步恢復。例如Emirates已恢復飛往全球50多國、約100個航點的航班。不過亞洲同業已開始因應戰事可能升級，包括調整票價。

澳洲航空與紐西蘭航空10日宣布將調漲機票價格。澳航表示本周起依不同航線調整票價，平均漲幅約5％；公司指出，航空燃料價格在過去兩周已暴漲150％。

香港航空漲幅恐逾35％



香港航空宣布自12日起調高燃油附加費，最高漲幅可達35.2％。印度航空業者已將長程航線票價提高約15％，並考慮再調整；越南官方媒體則警告，因航空燃料依賴進口，機票價格最高可能上漲70％。

油價維持高檔逾3個月 部分廉航恐倒閉

消息人士指出，部分東南亞廉價航空已開始評估極端情況，一旦燃料價格過高或供應不足，航班可能被迫停飛。能源市場研究機構Sparta Commodities分析師表示，若缺乏足夠避險規畫，亞洲航空公司在油價飆升時將承受更大衝擊。

消息來源指出，若油價高檔維持超過3個月，一些利潤率較低的廉價航空可能面臨倒閉風險。德意志銀行分析師萊恩伯格（Michael Leunberg）預測，若部分航空公司停止營運，伊朗戰爭可能導致全球數千架飛機被迫停飛。

在燃料價格劇烈波動下，Air New Zealand10日宣布暫停發布財測，表示兩周前對市場前景的預估已不再適用，並預期燃料價格上漲的影響將在今年下半年逐步顯現。