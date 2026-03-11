　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞洲航空公司紛漲價！油價高檔逾3個月　廉航恐掀倒閉潮

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲航空燃料價格過去3周暴漲逾100％ 。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張靖榕／綜合報導

中東戰火持續升溫，亞洲多家航空公司開始調漲機票價格，同時擬定若衝突升高導致航班停飛的應變計畫。分析指出，亞洲航空業者普遍較少進行燃油避險，一旦油價飆升，衝擊將更為明顯。

航空燃料價格暴漲150%

彭博資訊報導，美國與伊朗衝突已持續超過一周，中東部分航空公司與機場一度受戰火影響、營運接近停擺，但航班正逐步恢復。例如Emirates已恢復飛往全球50多國、約100個航點的航班。不過亞洲同業已開始因應戰事可能升級，包括調整票價。

澳洲航空與紐西蘭航空10日宣布將調漲機票價格。澳航表示本周起依不同航線調整票價，平均漲幅約5％；公司指出，航空燃料價格在過去兩周已暴漲150％。

香港航空漲幅恐逾35％

香港航空宣布自12日起調高燃油附加費，最高漲幅可達35.2％。印度航空業者已將長程航線票價提高約15％，並考慮再調整；越南官方媒體則警告，因航空燃料依賴進口，機票價格最高可能上漲70％。

油價維持高檔逾3個月　部分廉航恐倒閉

消息人士指出，部分東南亞廉價航空已開始評估極端情況，一旦燃料價格過高或供應不足，航班可能被迫停飛。能源市場研究機構Sparta Commodities分析師表示，若缺乏足夠避險規畫，亞洲航空公司在油價飆升時將承受更大衝擊。

消息來源指出，若油價高檔維持超過3個月，一些利潤率較低的廉價航空可能面臨倒閉風險。德意志銀行分析師萊恩伯格（Michael Leunberg）預測，若部分航空公司停止營運，伊朗戰爭可能導致全球數千架飛機被迫停飛。

在燃料價格劇烈波動下，Air New Zealand10日宣布暫停發布財測，表示兩周前對市場前景的預估已不再適用，並預期燃料價格上漲的影響將在今年下半年逐步顯現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
議員包養火辣網紅！　詹江村爆「內幕大逆轉」
快訊／記憶體滿血復活！　7檔亮燈
快訊／NBA單場狂轟83分！　超越Kobe神紀錄
快訊／李四川辭職戰新北　北市府升「他」任副市長
遭三度下老鼠藥毒害！Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身
辛柏毅假帳號「在太平洋上打卡」　妻無奈發聲
「奇蹟啦啦隊美少女」登日媒！　東京街頭照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

奪取伊朗濃縮鈾「必派特種部隊」　美前官員評估：大規模動員

費仔老婆漢娜「曬台灣國旗」！　甜喊：為Team Taiwan驕傲

北韓力挺「哈米尼56歲兒」接班伊朗領袖！　轟美伊干涉他國內政

亞洲航空公司紛漲價！油價高檔逾3個月　廉航恐掀倒閉潮

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

烏克蘭應付伊朗無人機經驗最多！　派專業團隊赴中東「換飛彈」

白宮「打臉」能源部長：美海軍未護送任何油輪過荷莫茲海峽

向華強嘆兒子：專交豬朋狗友　2000億遺產交媳婦管理

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

奪取伊朗濃縮鈾「必派特種部隊」　美前官員評估：大規模動員

費仔老婆漢娜「曬台灣國旗」！　甜喊：為Team Taiwan驕傲

北韓力挺「哈米尼56歲兒」接班伊朗領袖！　轟美伊干涉他國內政

亞洲航空公司紛漲價！油價高檔逾3個月　廉航恐掀倒閉潮

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

烏克蘭應付伊朗無人機經驗最多！　派專業團隊赴中東「換飛彈」

白宮「打臉」能源部長：美海軍未護送任何油輪過荷莫茲海峽

向華強嘆兒子：專交豬朋狗友　2000億遺產交媳婦管理

「字看得見卻讀不懂」他嚇壞　送急診竟中風了！醫曝3大警訊

北投大地「住第2晚半價」含早餐　慕舍贈2400餐飲、Uber200元折抵

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

以色列6比2勝荷蘭！拿下D組第3　兩隊結束經典賽之旅

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊　波灣多國響警報

川普會習近平「只想談生意」！中國最想談台灣議題　不滿美方太倉促

Joseph Joseph不鏽鋼新作登場　中性極簡線條升級廚房居家

議員包養火辣網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友盜領300萬要報復

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

自小客台1線路口等紅燈突刁車！枋寮警即刻排除　化解車陣危機

【母怒提再議】遭樹壓亡校方獲不起訴　逢甲碩士母痛哭：怎麼可能放得下

國際熱門新聞

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

4歲孫玩耍潑顏料！親嬤一怒竟「整桶熱水澆他頭上」

川普又要伊朗「無條件投降」！美股震盪收跌　台積電ADR跌近2美元

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

美國將對伊朗發動「最猛攻擊」

向華強嘆兒子：專交豬朋狗友　2000億遺產交媳婦管理

伊朗又發射5枚飛彈「鎖定美軍基地」

五角大廈：美軍累計140人受傷　7人陣亡

伊朗布雷荷姆茲海峽！　川普怒嗆：不清除將面臨前所未有軍事後果

大谷翔平回顧311大地震：隊友失去家人不知如何安慰

美軍確保荷莫茲海峽暢通　白宮：川普不怕動軍事選項

文保景IG遭洗版　韓媒反擊了

日本「入境審查新法」出爐　搭機前先審查

白宮「打臉」能源部長：美海軍未護送任何油輪過荷莫茲海峽

更多熱門

相關新聞

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

在美國總統川普表明對伊朗戰爭很快將結束後，油價大跌，美國西德州中質原油期貨（WTI） 一度跌10%，至每桶85.02美元，與原油期貨連動的3檔ETF今（10日）股價表現與昨（9日）完全相反，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）昨單日飆漲逾6成，創下史上最大單日漲幅，今倒跌36%。

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

川普宣布豁免特定石油制裁　 淡化飆漲危機

川普宣布豁免特定石油制裁　 淡化飆漲危機

G7財長傳今晚緊急開會　討論如何控制油價

G7財長傳今晚緊急開會　討論如何控制油價

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

關鍵字：

亞洲航空公司油價廉航

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面