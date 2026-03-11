銀泰佶生技詐騙5.3億　董事長聲押禁見、妻子50萬交保

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

銀泰佶生技公司涉嫌從2019年起，以虛偽增資假交易的方式，向公、民營銀行詐貸1.3億元，再透過地下盤商詐騙超過4億元，台北地檢署10日約談負責人林室融、妻子許瑜芷、協助製作假契約的游昆霖，訊後今晨裁定林室融聲押禁見，妻子許瑜芷、游昆霖50萬元交保、限制出境出海住居。

▲詐貸1.3億再騙投資4億 銀泰佶生技董座夫妻（負責人林室融、妻子許瑜芷）遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

曾有媒體報導，銀泰佶生技所生產的快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等四大品牌遍及各大零售通路，其中洗手乳產品在台市佔率第一，2020年宣稱營收上看10億元，預計2021年申請興櫃。

但檢調獲報，銀泰佶與雅蓮碧公司的負責人林室融與妻子許瑜芷，涉嫌從2019年到2021年間，連續虛偽增資達1.2億元，並找來商務配合，製作假契約，藉此虛增營收，向合庫、永豐等銀行詐貸1.3億元，約在同一時期，銀泰佶從2020年開始以販售股條的方式，詐騙投資人約4億元。

北檢檢察官李堯樺指揮調查局台北市調處在10日搜索銀泰佶、雅蓮碧等6處，約談林姓夫妻與協助製作假契約的游昆霖，全案朝《銀行法》詐害銀行、《證交法》詐偽買賣有價證券等罪嫌方向偵辦。訊後今晨裁定林室融聲押禁見，妻子許瑜芷、游昆霖50萬元交保、限制出境出海住居。