生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文保景遭台灣人網暴　律師老實說「扯運動家精神很怪」

▲▼韓國打者文保景Moon Bo-gyeong。（圖／路透社）

▲韓國打者文保景「站著被三振」，遭轟「沒運動家精神」。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

WBC預賽韓澳大戰7：2落幕，中華隊確定未能晉級。有台灣網友湧入韓國球員文保景的IG洗版，痛批他「控分」、「站著被三振」，毫無「運動家精神」。對此，律師王至德反問，如果今天是中華隊遇到同樣情形，「我們真的會為了所謂的『運動家精神』而積極進攻嗎？」

王至德：有情緒能理解　但跑去罵球員要想想

王至德在粉專「法老王-王至德律師」發文表示，台灣沒晉級，大家都很難過，韓國對戰澳洲，第8局打完7:2，只要雙方再各得1分以上，台灣就可以晉級了。不過，韓國第9局上場時選擇故意被三振，完全不進攻，把分數控制在7分。他理解，大家一定很不爽，會有情緒性發言，罵韓國沒有運動家精神什麼的，但如果還跑去罵人家球員，真的需要再想想。

反過來想：若中華隊已經晉級還要硬拚？甚至得冒受傷風險

首先反過來想，如果中華隊今天遇到同樣的情形，明明現在的比分已經可以晉級，無論再得多少分，只要澳洲再得1分，韓國就會被淘汰，對於韓國來說，再得分也沒有意義，要再積極進攻的話，還得冒著球員受傷而影響比賽的風險，因為打者在打擊過程中受傷的話，下半局的守備就可能會有影響，「那我們真的會為了所謂的『運動家精神』而積極進攻嗎？」

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲文保景憑藉驚人的火力支援，成為韓國隊預賽救世主。（圖／記者林敬旻攝）

他舉「戰術保送」比喻　拿運動家精神檢討很怪

王至德直言，這種狀況扯運動家精神也很怪，在運動場上，「投手大谷可以為了避免失分而戰術性保送對方的打者翔平，卻不能為了穩穩取得晉級機會而放棄進攻？」為什麼前一種情形叫「戰術」，後一種情形叫「沒有運動家精神」？其實這種戰術性選擇，在訴訟上其實很常見。

王至德回憶，之前打過一個車禍的官司，雙方都上訴第三審，這時對方提出車禍鑑定報告有問題，應該發回重新審理，當時他並不認同對方的理由，照道理說，他應該要反對對方不合理的主張，可是他也希望發回二審重新審理，「這對我們是有利的，因此我選擇沉默，沒有任何回應。如果照上面的標準的話，我是不是也沒有『訴訟家精神』？可能會讓整件事變得很荒謬...」

談台韓複雜情感　仍盼大家持續支持棒球

王至德坦言，不知從何時開始，台灣許多人對韓國有著複雜情感，一方面看韓國成為台灣競爭對手，甚至把台灣甩得遠遠的，而有所不滿，另一方面又追逐著KPOP的韓團、看韓劇，但在運動上卻還是常常把韓國視為假想敵，因此會有「好想贏韓國」的名言。

儘管當時有媒體報導，韓國人其實不了解為什麼台灣人這麼討厭韓國，但在情感上，「我也好希望中華隊能晉級，可是現實上中華隊就是因為韓國隊的『控分』而硬是搶走了台灣晉級的機會，誰叫我們贏不了澳洲？誰叫我們贏韓國的比分不夠高？最後還想要晉級還得靠看人家的比分？」

王至德認為，經典賽的激情已經結束，只希望大家還可以繼續支持棒球，讓優秀的球員不會因為生計問題而早早離開球場，可以把棒球當作是可以一輩子的工作，這樣我們才有好看的比賽，也可以繼續熱血的為中華隊加油！

 
03/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台人出征文保景IG！奧運銅牌文姿云：風度拿出來

台人出征文保景IG！奧運銅牌文姿云：風度拿出來

2026年世界棒球經典賽（WBC）9日韓國對澳洲一戰，韓國打者文保景最後一個打席面對多顆好球未揮棒，站著被三振，引發「控分」質疑。最終韓國以7比2及澳洲晉級，台灣無緣8強，不少台灣人到文保景的IG留言洗版。對此，曾獲奧運銅牌的空手道選手文姿云呼籲「麻煩風度拿出來」。

女星挺中華隊遭司機酸「不用看了」

女星挺中華隊遭司機酸「不用看了」

捷克隊球員2024年1舉動　台網讚爆

捷克隊球員2024年1舉動　台網讚爆

陳傑憲週五赴醫院追蹤傷勢

陳傑憲週五赴醫院追蹤傷勢

文保景遭出征！Cheap拋2問題：你會不控分嗎

文保景遭出征！Cheap拋2問題：你會不控分嗎

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

