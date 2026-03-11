文保景遭台灣人網暴　律師老實說「扯運動家精神很怪」

▲韓國打者文保景「站著被三振」，遭轟「沒運動家精神」。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

WBC預賽韓澳大戰7：2落幕，中華隊確定未能晉級。有台灣網友湧入韓國球員文保景的IG洗版，痛批他「控分」、「站著被三振」，毫無「運動家精神」。對此，律師王至德反問，如果今天是中華隊遇到同樣情形，「我們真的會為了所謂的『運動家精神』而積極進攻嗎？」

王至德：有情緒能理解 但跑去罵球員要想想

王至德在粉專「法老王-王至德律師」發文表示，台灣沒晉級，大家都很難過，韓國對戰澳洲，第8局打完7:2，只要雙方再各得1分以上，台灣就可以晉級了。不過，韓國第9局上場時選擇故意被三振，完全不進攻，把分數控制在7分。他理解，大家一定很不爽，會有情緒性發言，罵韓國沒有運動家精神什麼的，但如果還跑去罵人家球員，真的需要再想想。

反過來想：若中華隊已經晉級還要硬拚？甚至得冒受傷風險

首先反過來想，如果中華隊今天遇到同樣的情形，明明現在的比分已經可以晉級，無論再得多少分，只要澳洲再得1分，韓國就會被淘汰，對於韓國來說，再得分也沒有意義，要再積極進攻的話，還得冒著球員受傷而影響比賽的風險，因為打者在打擊過程中受傷的話，下半局的守備就可能會有影響，「那我們真的會為了所謂的『運動家精神』而積極進攻嗎？」

▲文保景憑藉驚人的火力支援，成為韓國隊預賽救世主。（圖／記者林敬旻攝）

他舉「戰術保送」比喻 拿運動家精神檢討很怪

王至德直言，這種狀況扯運動家精神也很怪，在運動場上，「投手大谷可以為了避免失分而戰術性保送對方的打者翔平，卻不能為了穩穩取得晉級機會而放棄進攻？」為什麼前一種情形叫「戰術」，後一種情形叫「沒有運動家精神」？其實這種戰術性選擇，在訴訟上其實很常見。

王至德回憶，之前打過一個車禍的官司，雙方都上訴第三審，這時對方提出車禍鑑定報告有問題，應該發回重新審理，當時他並不認同對方的理由，照道理說，他應該要反對對方不合理的主張，可是他也希望發回二審重新審理，「這對我們是有利的，因此我選擇沉默，沒有任何回應。如果照上面的標準的話，我是不是也沒有『訴訟家精神』？可能會讓整件事變得很荒謬...」

談台韓複雜情感 仍盼大家持續支持棒球

王至德坦言，不知從何時開始，台灣許多人對韓國有著複雜情感，一方面看韓國成為台灣競爭對手，甚至把台灣甩得遠遠的，而有所不滿，另一方面又追逐著KPOP的韓團、看韓劇，但在運動上卻還是常常把韓國視為假想敵，因此會有「好想贏韓國」的名言。

儘管當時有媒體報導，韓國人其實不了解為什麼台灣人這麼討厭韓國，但在情感上，「我也好希望中華隊能晉級，可是現實上中華隊就是因為韓國隊的『控分』而硬是搶走了台灣晉級的機會，誰叫我們贏不了澳洲？誰叫我們贏韓國的比分不夠高？最後還想要晉級還得靠看人家的比分？」

王至德認為，經典賽的激情已經結束，只希望大家還可以繼續支持棒球，讓優秀的球員不會因為生計問題而早早離開球場，可以把棒球當作是可以一輩子的工作，這樣我們才有好看的比賽，也可以繼續熱血的為中華隊加油！